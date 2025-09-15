edición general
Vamos a tocar el algoritmo del Karma. ¿Qué propones?

Creo que ha llegado el momento de tocar el algoritmo que calcula el karma y experimentar. La idea no es penalizar a nadie ni señalar comportamientos, sino probar ajustes sencillos que favorezcan la diversidad y permitan que más envíos tengan una oportunidad real de ser evaluados por la comunidad. Seamos constructivos y hagamos propuestas.

frg #5 frg
Antes de tocar el algoritmo metería la mano a todos esos usuarios/clones, cebados con karma por medio de argucias y utilizados en dichas acciones de consecución de portada. ¿El problema? Es una tarea ardua y difícil, y no se van a conseguir cambios inmediatos. De todas formas en algún momento hay que hacerla, porque el problema seguirá ahí por mucho que se toque el algoritmo.
Doisneau #31 Doisneau *
#5 Yo pienso esto mismo. Hecha la ley, hecha la trampa, y aqui hay muchos usuarios con amplios conocimientos tecnicos que se saltarian cualquier restriccion con facilidad.

Si no hace falta ni mirar los numeros del articulo que ha causado el revuelo, casi cien envios a la semana, la mayoria portadas, y con 200, de karma a los pocos minutos del envio. No se que mas quereis, por el lado del algoritmo no vamos a conseguir nada.

Puestos a tocar algo, con un limite de 3 envios por usuario y dia nos quitamos muchos dramas.
DarthAcan #42 DarthAcan *
#31 Eso nunca lo harán, a los propietarios les viene bien; más noticias son las páginas, más comentarios e interacciones, más posicionamiento, más páginas vistas y más publicidad.

#14 tu lo que quieres es echar a los que no pensamos como tú.
TikisMikiss #66 TikisMikiss *
#31 #42

Se puede mantener un límite de noticias por usuarios en base a la diversidad de votos.

De la misma forma que gallir limitó el peso del voto en comentarios según la participación y el uso de los mismos, para justamente evitar que un grupo reducido de personas ocultasen comentarios críticos con cierta ideología o partido, lo mismo se puede hacer con envíos.

Comienzas con un límite de 12 (el que sea el máximo) y para cada uno se calcula la diversidad, la tempraneidad y la acumulación de…   » ver todo el comentario
Doisneau #68 Doisneau
#66 Parece acertado desde luego. Espero que la administracion te tenga en cuenta
#18 Javiersoler
Mi propuesta: harkon, deunamuno, delay, etc, debería aprobar los envíos.
Creo que deberían haber al menos un envío al día sobre ayuso, si es posible dos. Algunas veces entro y literalmente no se donde anda ayuso, eso no puede ser....
#45 higlewit
#18 Le dais el botón de banear a mtrfkr o como se llame y desaparecen todos los problemas.
#1 Xidaug
propongo banear a pesados y acaparadores como Delay
pazentrelosmundos #4 pazentrelosmundos
#1 y yo a los pesados que se quejan amargamente de delay.
#6 Xidaug
#4 tu que eres un bot suyo también ?
pazentrelosmundos #13 pazentrelosmundos *
#6 no, debe ser jodido que la realidad no encaje como os gustaría
pazentrelosmundos #48 pazentrelosmundos *
#0 #6 No se si os dais cuenta que estáis despreciando a 248 usuarios por la rabia. 248 usuarios que votaron lo que les salió del higo.  media
Delay #28 Delay *
#4 ¡De vuestra envidia nace mi fama y de vuestra censura mis portadas! xD xD
6 K 60
chewy #29 chewy
#1 Hemos estado 8 meses muy tranquilos hasta que Delay volvió a las andadas a principios de agosto, ha mandado casi 350 noticias en un mes y 4 días, esto claramente incumple las normas de meneame. creo que limitar el número de envíos por usuario y día es más importante que simplemente tocar el Karma, si delay quiere montarse un meneame con su ideología está en su derecho, ( el código era libre no?) pero no puede acaparar una web que no es suya.
#46 Hollywoodlandia
#29 si se hiciera limpiamente aún. Pero algunas noticias llegan en cuestión de minutos a portada, sin un solo comentario.....
4 K 46
chewy #57 chewy *
#46 www.meneame.net/story/estudio-votos-envios-delay-nucleo-duro-75-histor por esto mismo... yo ya lo comente en su momento, estas personas incumplen la norma de menéame, no es solo que haya que cambiar el karma, se limita el número de envíos y si insisten se deben banear. Yo llevo aquí mucho más que la gran mayoría de meneantes, he visto muchas épocas, pero desde las ultimas elecciones esto esta tomado por astroturfers con un claro sesgo político. y los principales usuarios son Delay y Harkon
#63 Hollywoodlandia
#57 yo comprendo que esto es una web de cierta manera de izquierdas, pero es que es propaganda minuto a minuto, cualquier cosa se rebusca.
He visto noticias de ayuso de marca.com....
Buscan ayuso en Google y lo que les sale lo suben.
Y es así con todo, es contenido de pésima calidad y repetitivo hasta decir basta.
Yo nunca pensé que podría estar días sin meneame hasta que entre y empecé a decir.... Pero que cojones.
skaworld #53 skaworld *
A mi personalmente la lucha por la tendencia ideologica de la portada me la bufa, tambien es cierto que soy un rojo de mierda, pero es que me la bufa muy mucho

Lo que ya no me la bufa tanto es el excesivo peso de la politica. Esto antes era un agregador de noticias general, ahora es un constante bombardeo de unos y otros por el escandalo mas escandaloso de la politica nacional.

Mi propuesta es simple, las noticias de politica que den muchisimo menos karma que las demas a quien las publica, o…   » ver todo el comentario
pazentrelosmundos #59 pazentrelosmundos
#53 esto traerá queja también, antes hacia envíos de cosas que nada tenían que ver con política.
La de quejas porque en portada estaba como plantar albahaca eran tremendas...
La cosa es que nunca llueve a gusto de todos.
skaworld #65 skaworld
#59 ¿Exactamente cuando has visto en portada "como plantar albahaca" y que tienes en contra de las hierbas aromáticas?
pazentrelosmundos #67 pazentrelosmundos
#65 no, no me entendiste yo hice esa portada con mi antiguo usuario. Y las quejas eran de órdago.

No tengo nada en contra de las aromáticas, lo contrario. Este año la albahaca dio para aburrir. Tengo jardín de aromáticas estoy esperando a cosechar la mostaza y tengo manzanilla, orégano, pal año.
skaworld #70 skaworld
#67 Amooooos que si nos ponemos a llorar con cada tontaco que se queja de una idiotez... Un poquito de piel gruesa Daka xD

Sigo prefiriendo una portada sobre horticultura que el monocultivo actual
manbobi #21 manbobi *
Yo daría carta blanca y karma infinito a los spammers de medios y oficinas de partidos políticos y sus cuchipandas.

Bueno, en realidad es casi como está ahora
#51 Hollywoodlandia
#21 harkon cobra? Demasiado lamecululismo veo yo ahí.... Estará en la oficina de podemos?
manbobi #52 manbobi
#51 Cobra 60k€
#58 Hollywoodlandia
#52 la hostia.... Ese dinero sale de los círculos de podemos? xD xD xD te imaginas que el dinero de las subvenciones se le da a este pavo en algún chiringuito para tenerlo aquí todo el día haciendo propaganda de podemos?
manbobi #62 manbobi
#58 Es un ingeniero o algo de mega éxito. Aquí está haciendo militancia de sofá en horario laboral.
#64 Hollywoodlandia
#62 si, ingeniero... Ingeniero se genero.
angelitoMagno #8 angelitoMagno
Yo creo que una medida sencilla para favorecer la diversidad de envíos es reducir los límites de envío por usuarios.
Además creo que se puede hacer simplemente tocando un par de variables, no hay que retocar el algoritmo a nivel de código.

Debería ser sencillo de modificar, e igual de sencillo de revertir.

Aquí lo comento:
Hay que recortar el límite de meneos diarios, se ampliaría la portada y se limitaría el karmaworismo.

Me parece genial. De hecho, asumo que se puede cambiar de

…   » ver todo el comentario
frg #12 frg
#8 Dudo que lo hagan porque los "enviadores" profesionales se tendrían que generar varias cuentas y hacer malabares para que no se vea su spam, algo que intuyo no están por la labor.
#36 EISev
#8 que la baja entropía impida seguir mandando enlaces de los mismos sitios una y otra vez, por lo menos en el mismo día

Si tu entropía es 5% puedes enviar 5 noticias al día

Si tu entropía es del 80% puedes enviar 80 noticias al dia
TikisMikiss #69 TikisMikiss
#36 Esa es otra. Antes, la entropía baja implicaba que te pudieran votar spam y negativizarte por spammer.

Eso cambió con el cambio de normas.

No obstante, sí que se podría hacer que la entropía afectase de forma directa (por algoritmo) a las capacidades del usuario.

Delay por ejemplo tiene una entropía del 6%. Eso es una entropía de spammer de toda la vida de Menéame.
Torrezzno #74 Torrezzno
#36 no entiendo porque te votan negativo.
#77 EISev
#74 solo me ha votado negativo uno de momento

#37 higlewit
#8 Otra idea sería limitar los reportes a tres a la semana con un máximo de cinco al mes.
Gotsel #61 Gotsel
#8 reducir los límites de envío por usuarios.

Esto es prioritario, últimamente esto es casi un monopolio.
#3 capitan.meneito
propongo eliminar el karma.
#11 soberao *
#2 #3 Cuando seas mayor comprenderás que no todo en la vida son los Mundos de Yupi y hay cosas buenas y malas, por eso supongo que en Meneame hay noticias buenas y malas y se vota con esos parámetros. Si desaparecen los negativos, desaparece el criterio, y esto será parecido a Facebook, donde todo es positivo porque no tienes opción de votar otra cosa.
Fuente: m.youtube.com/playlist?list=PLzpBCPOY1XwkZ6SGNX1i5wGumEoxzIxgI
kosako #20 kosako
#7 la crítica en los comentarios y en la falta de interés. Sí una noticia no tiene suficientes votos deja de ser relevante.

Lo que no entiendo es la pamplina condescendiente de #11. No sé ha parado a leer que lo que quiero evitar también es que se tumben noticias teóricamente válidas por complots de negativos, o strikes por abusos de votos negativos (aquí antiguamente no había que dar explicaciones por tu voto y ahora parece que te abran si votas negativo de más)
frg #24 frg
#20 Si no hay voto negativo ocurre justo lo contrario a lo que cuentas. Mierda en bote sale beneficiada porque es votada. Si hay "complots de negativos" hay que luchar contra éstos, y no contra los negativos.
#26 soberao
#20 Yo no te he votado negativo a tu comentario, solo comento que no comparto lo de quitar los negativos, porque así es la vida con negativos y positivos y cada cual que haga balance final de lo que le compensa.
Khadgar #25 Khadgar
#3 Un voto, un punto. Solo porque juegues a Menéame y tengas más chiquipuntos no significa que estés realmente aportando más o que tu voto sea más inteligente.

Y, ya de paso, votos invisibles durante una hora.
#17 Tensk
Sugerencia: no la caguéis.

Qué pasará: la caguaréis.
TDI #72 TDI
Hace más de un año que no participo por aquí, pues veía que esta página no tenía remedio y que cualquier esfuerzo era en vano contra los constantes grupos de usuarios que no saben ni tienen interés en actuar constructivamente. Dicho esto, dado que Imparsifal me parece sensato y podría combatir el abandono de la web, aporto mi sugerencia.

-Los negativos: sí, esta es la sugerencia eterna. No creo que haya que eliminarlos, sino transformarlos. Por una parte, creo necesario tener un…   » ver todo el comentario
DeporteTuit #10 DeporteTuit
Quitar peso de karma a los votos en política y actualidad y subirlo al resto, incluidos los subs.
TripleXXX #75 TripleXXX
#10 No es mala idea, he aprendido muchas cosas aquí pero cada vez veo menos ciencia, tecnología filosofía, etc. Y mas política que, al final, está bien para informar pero no creo que cambie el forofismo de casi nadie, sobre todo el de los que casi todos conocemos.
Torrezzno #15 Torrezzno *
Mis dos centavos:
- Dar más karma de forma inversamente proporcional al número de portadas del medio que se menea. Eso incentiva a mandar contenido más de autor y nicho
- Tener en cuenta los comentarios además del botón de meneo. No tiene sentido que noticias con mucha actividad no lleguen a portada y otras sin comentarios sí.
- Limitar de forma diaria y semanal la cantidad de veces que un mismo medio puede llegar a portada.
- Priorizar los artículos


Creo que son cosas sencillas de hacer y que podrian dar mucho valor
Gotsel #33 Gotsel
Para empezar, revisar los negativos a comentarios que no son discriminatorios o difamatorios contra ningun colectivo o persona y que solo se otorgan porque no le gustan al negativizador.
valandildeandunie #9 valandildeandunie
#0 Propondría cosas, pero solo si la web no diese error 400 :-P
CharlesBrowson #49 CharlesBrowson
Paladas de litio
#30 poxemita
El karma es una expresión del capitalismo, propongo que se elimine.
Delay #40 Delay
#0 Si veis que es mucho lío lo de modificar el algoritmo solo por impedir que tantos envíos míos lleguen a portada y tantos demócratas lloren por ello... siempre podéis ponerme un strike injusto como la última vez (Diciembre de 2024) y yo mismo desaparezco voluntariamente un tiempo.
#56 chavi
El karma no tiene ningun problema, que toquen el ignore que es de verguenza
Kantinero #35 Kantinero
30 Dias de nevera a los nuevos antes de poder hacer comentarios
comadrejo #73 comadrejo *
Algún mecanismo para evitar las granjas de trolls.

Grupos de usuario que se dedican a transferir karma a cuentas recien creadas que vomitan sobre la plataforma mas de 20 veces por hora hasta que reciben su merecido strike.

Los usuarios que soporten, con transferencias de karma, estos troles deberían tener algún tipo de penalización para no fomentar esas malas conductas en la plataforma.
kosako #23 kosako
#19 si exiges más positivos y karma para llegar a portada.. quizás no lleguen ninguno de estos
kosako #2 kosako
Que los votos positivos valgan más y se quiten los negativos.

Que se necesiten más positivos para que una noticia entre en portada.

Y se evitan los negativos ideológicos y los strikes por negativos (tanto los ideológicos como los mal entendidos)
frg #7 frg
#2 Yo no veo lo de quitar los votos negativos, porque al final es todo "like", desvirtuando y eliminando la crítica.
1 K 26
Veo #19 Veo
#2 Con la de astroturferos que hay por aquí, si quitarán los virus y negativos esto iba a parecer una discoteca andorrana a las dos de la mañana.
#32 higlewit
#2 Me temo que hay más strikes ideológicos que por malentendidos. En cualquier caso no creo que ni un 0,02% de los strikes sean necesarios.
Raul_Lomi #50 Raul_Lomi
Eliminar el karma, desactivarlo
Doisneau #54 Doisneau
#44 No lo veo tan claro. Uno siempre puede ampararse en "la tematica me interesa" y que se usa la web a horas similares

Aun asi creo que la medida seria positiva para la web, y yo mismo he votado positivo a esa propuesta en otras ocasiones, lo que no creo es que solucionara ese problema concreto

Un saludo
Galero #60 Galero
Reencarnación en cucaracha
#27 hipernes
Empecemos por explicar la formula del karma actual.
Graffin #34 Graffin
Básicamente, que deje de aparecer el nombre del usuario que sube la noticia. Así sabremos si de verdad son multicuentas coordinadas o simple casualidad.

Eso, y que no me pongan un strike por llamar gilipollas a alguien que es gilipollas fuera de toda duda.
Se puede implementar un sistema de revisión de strikes por parte de la comunidad como los sistemas de revisión de cheaters en juegos competitivos. Cada cierto tiempo te aparecerán 3 strikes para revisar objetivamente. Y si fuese necesario, incentivar con un poco de karma cada vez que la revisión sea positiva (que coincida con el criterio mayoritario de los revisores).
Doisneau #38 Doisneau
#34 No solucionaria el problema si la coordinacion es via telegram o similar, cosa que ya ha ocurrido por aqui en el pasado
Graffin #44 Graffin
#38 Sirve para saber que están coordinados y poder penalizarlos, suspender sus envíos o cancelar cuentas.
#55 Hollywoodlandia
#_40 voluntariamente dice xD xD xD xD xD xD no has dejado de subir mierda con tus clones.
De echo el que usas es un clon de 2023, exactamente la misma fecha que el otro.
#22 sr.naranja
Que desaparezca. Menuda soplapollez.
#47 NO86
Que votar consuma una pequeña parte de tu karma. Tanto el voto positivo como el negativo. El negativo quizás que quite más.
A bote pronto, que el karma que se recibe por un voto positivo en un comentario tuyo valga como dar 5 comentarios positivos o 2 negativos.
Algo similar para los votos a envíos, adaptado al cantidad de karma que da o quita ese tipo de votos a quien lo recibe.
UnoYDos #16 UnoYDos *
Creo que te has pasado al llamar "crítica" al voto negativo. El uso del voto es el que le des. Y en la mayoría de casos se traduce en un "no estoy de acuerdo", "estoy de acuerdo" o "te lo devuelvo por votarme negativo sin motivo". De crítica tienen entre poco y nada. Es la forma de matonismo del lugar.

EDIT para #_7
Nihil_1337 #71 Nihil_1337
¿Porqué hay que tener tanto Karma para poder mandar artículos a la cola? ¿No queréis contenido original? No todos podemos estar aquí a diario farmeando karma y creo que el karma baja si no te conectas, o al menos a mi me baja xD , lo que es, sinceramente, una táctica algoritmica indeseable. ¿Tengo que estar aqui haciendome el gracioso/seguidilla/listillo comentando chorradas que me dan igual, para poder enviar artículos a la cola? Es que no veas que pereza da. Tengo 7 escritos y me da que van a acabar en reddit que ya son omnipresentes.
volandero #14 volandero
Que se pueda proponer el baneo permanente de usuarios y su IP por aclamación popular. Todos sabemos quiénes vienen solo a enmierdar con sus multicuentas y aun así hay que aguantarlos 24/7.
#39 higlewit
#14 Creo que te refieres a los que no piensan lo mismo que tú.
Jaime131 #43 Jaime131
#14 Claro, se está hablando de evitar los votos coordinados (positivos o negativos), vamos a poner peticiones coordinadas de baneos.
TripleXXX #76 TripleXXX
#14 El baneo se dice muy fácil pero implementarlo con las VPN y máquinas virtuales de las que cualquiera puede hacer uso es muy muy difícil sino imposible
