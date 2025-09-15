Vamos a tocar el algoritmo del Karma. ¿Qué propones?

Creo que ha llegado el momento de tocar el algoritmo que calcula el karma y experimentar. La idea no es penalizar a nadie ni señalar comportamientos, sino probar ajustes sencillos que favorezcan la diversidad y permitan que más envíos tengan una oportunidad real de ser evaluados por la comunidad. Seamos constructivos y hagamos propuestas.
Si no hace falta ni mirar los numeros del articulo que ha causado el revuelo, casi cien envios a la semana, la mayoria portadas, y con 200, de karma a los pocos minutos del envio. No se que mas quereis, por el lado del algoritmo no vamos a conseguir nada.
Puestos a tocar algo, con un limite de 3 envios por usuario y dia nos quitamos muchos dramas.
#14 tu lo que quieres es echar a los que no pensamos como tú.
Se puede mantener un límite de noticias por usuarios en base a la diversidad de votos.
De la misma forma que gallir limitó el peso del voto en comentarios según la participación y el uso de los mismos, para justamente evitar que un grupo reducido de personas ocultasen comentarios críticos con cierta ideología o partido, lo mismo se puede hacer con envíos.
Comienzas con un límite de 12 (el que sea el máximo) y para cada uno se calcula la diversidad, la tempraneidad y la acumulación de
Creo que deberían haber al menos un envío al día sobre ayuso, si es posible dos. Algunas veces entro y literalmente no se donde anda ayuso, eso no puede ser....
He visto noticias de ayuso de marca.com....
Buscan ayuso en Google y lo que les sale lo suben.
Y es así con todo, es contenido de pésima calidad y repetitivo hasta decir basta.
Yo nunca pensé que podría estar días sin meneame hasta que entre y empecé a decir.... Pero que cojones.
Lo que ya no me la bufa tanto es el excesivo peso de la politica. Esto antes era un agregador de noticias general, ahora es un constante bombardeo de unos y otros por el escandalo mas escandaloso de la politica nacional.
Mi propuesta es simple, las noticias de politica que den muchisimo menos karma que las demas a quien las publica, o
La de quejas porque en portada estaba como plantar albahaca eran tremendas...
La cosa es que nunca llueve a gusto de todos.
No tengo nada en contra de las aromáticas, lo contrario. Este año la albahaca dio para aburrir. Tengo jardín de aromáticas estoy esperando a cosechar la mostaza y tengo manzanilla, orégano, pal año.
Sigo prefiriendo una portada sobre horticultura que el monocultivo actual
Bueno, en realidad es casi como está ahora
Además creo que se puede hacer simplemente tocando un par de variables, no hay que retocar el algoritmo a nivel de código.
Debería ser sencillo de modificar, e igual de sencillo de revertir.
Aquí lo comento:
Hay que recortar el límite de meneos diarios, se ampliaría la portada y se limitaría el karmaworismo.
Me parece genial. De hecho, asumo que se puede cambiar de
Si tu entropía es 5% puedes enviar 5 noticias al día
Si tu entropía es del 80% puedes enviar 80 noticias al dia
Eso cambió con el cambio de normas.
No obstante, sí que se podría hacer que la entropía afectase de forma directa (por algoritmo) a las capacidades del usuario.
Delay por ejemplo tiene una entropía del 6%. Eso es una entropía de spammer de toda la vida de Menéame.
Karma 20
Entropía 10%
Esto es prioritario, últimamente esto es casi un monopolio.
Lo que no entiendo es la pamplina condescendiente de #11. No sé ha parado a leer que lo que quiero evitar también es que se tumben noticias teóricamente válidas por complots de negativos, o strikes por abusos de votos negativos (aquí antiguamente no había que dar explicaciones por tu voto y ahora parece que te abran si votas negativo de más)
Y, ya de paso, votos invisibles durante una hora.
Qué pasará: la caguaréis.
-Los negativos: sí, esta es la sugerencia eterna. No creo que haya que eliminarlos, sino transformarlos. Por una parte, creo necesario tener un
- Dar más karma de forma inversamente proporcional al número de portadas del medio que se menea. Eso incentiva a mandar contenido más de autor y nicho
- Tener en cuenta los comentarios además del botón de meneo. No tiene sentido que noticias con mucha actividad no lleguen a portada y otras sin comentarios sí.
- Limitar de forma diaria y semanal la cantidad de veces que un mismo medio puede llegar a portada.
- Priorizar los artículos
Creo que son cosas sencillas de hacer y que podrian dar mucho valor
Grupos de usuario que se dedican a transferir karma a cuentas recien creadas que vomitan sobre la plataforma mas de 20 veces por hora hasta que reciben su merecido strike.
Los usuarios que soporten, con transferencias de karma, estos troles deberían tener algún tipo de penalización para no fomentar esas malas conductas en la plataforma.
Que se necesiten más positivos para que una noticia entre en portada.
Y se evitan los negativos ideológicos y los strikes por negativos (tanto los ideológicos como los mal entendidos)
Aun asi creo que la medida seria positiva para la web, y yo mismo he votado positivo a esa propuesta en otras ocasiones, lo que no creo es que solucionara ese problema concreto
Eso, y que no me pongan un strike por llamar gilipollas a alguien que es gilipollas fuera de toda duda.
Se puede implementar un sistema de revisión de strikes por parte de la comunidad como los sistemas de revisión de cheaters en juegos competitivos. Cada cierto tiempo te aparecerán 3 strikes para revisar objetivamente. Y si fuese necesario, incentivar con un poco de karma cada vez que la revisión sea positiva (que coincida con el criterio mayoritario de los revisores).
De echo el que usas es un clon de 2023, exactamente la misma fecha que el otro.
A bote pronto, que el karma que se recibe por un voto positivo en un comentario tuyo valga como dar 5 comentarios positivos o 2 negativos.
Algo similar para los votos a envíos, adaptado al cantidad de karma que da o quita ese tipo de votos a quien lo recibe.
