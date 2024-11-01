Vamos a reducir el odio en España metiendo en la cárcel a nuestro rival

No les vale con intentar ganar con los votos. Deben encontrar alguna manera de que sus votantes entiendan por qué Sánchez resiste tanto. Y tiene que ser por su maldad intrínseca o porque está relacionado con todos los delitos de corrupción ocurridos en España desde tiempo inmemorial. Nunca por errores propios o por deficiencias de su líder.
Patético intento de mantenerse en la poltrona, sin argumentos más allá de...que viene el Lobo, sin solución real a los problemas, sin hoja de ruta, sin rumbo más allá de dar bandazos
"¿Hay que ilegalizar a Vox por sus discursos racistas? La opinión de Zaida Cantera, Maestre, Cembrero y Youssef Ouled"
www.lasexta.com/programas/lasexta-clave/hay-que-ilegalizar-vox-sus-dis