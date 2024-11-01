edición general
Vamos a reducir el odio en España metiendo en la cárcel a nuestro rival

No les vale con intentar ganar con los votos. Deben encontrar alguna manera de que sus votantes entiendan por qué Sánchez resiste tanto. Y tiene que ser por su maldad intrínseca o porque está relacionado con todos los delitos de corrupción ocurridos en España desde tiempo inmemorial. Nunca por errores propios o por deficiencias de su líder.

Albaricoquero #1 Albaricoquero
Osea, permitamos la corrupción para que el pp no gane o algo así? Es eso?
#3 Leon_Bocanegra
#1 no, no es eso.
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#1 No, porque la principal corrupción es el PP en si mismo, ademas ahora matan
Quel #6 Quel
#1 No lo entiendes. Hay corrupción mala y corrupción buena.
#8 TOTEMICO
#1 O para que una organización criminal tres veces condenada a título lucrativo no gane o algo así.
#2 vGeeSiz
Tragaderas infinitas, cómplices del expolio y de la mediocridad.

Patético intento de mantenerse en la poltrona, sin argumentos más allá de...que viene el Lobo, sin solución real a los problemas, sin hoja de ruta, sin rumbo más allá de dar bandazos
elsnons #7 elsnons *
Los políticos de izquierda solo se unen y ponen de acuerdo cuando están encarcelados. El resto del tiempo ahora vuelan , roban , mienten y no conocen a nadie a pesar de haberse acostado
El_empecinado #5 El_empecinado
Vamos a ganar las elecciones ilegalizando a nuestros rivales.

"¿Hay que ilegalizar a Vox por sus discursos racistas? La opinión de Zaida Cantera, Maestre, Cembrero y Youssef Ouled"

www.lasexta.com/programas/lasexta-clave/hay-que-ilegalizar-vox-sus-dis
