Si está pensando en comprar un libro sobre la Guerra Civil Española y duda de su calidad, le sugiero, amigo lector, que busque si menciona la batalla de Valsequillo, también llamada de Peñarroya. Si aparece, el libro está documentado. Porque esa batalla, librada en enero de 1939 en el frente de Córdoba, es la más desconocida del conflicto. En ella, el Ejército Popular conquistó la mayor extensión de terreno de la guerra, aunque como todas las anteriores ofensivas, las de Brunete, Belchite, La Granja, Teruel o el Ebro, terminara en fracaso.