Valeriepieris, Yuxi y otros círculos de población  

¿Cuál es el círculo más pequeño que podemos dibujar que contenga a la mitad de la población mundial?...Todos sabemos que en esa región del mundo se encuentran los 2 países más poblados, India y China, y muchos otros que cuentan con una población notable, como Japón, Filipinas, Vietnam, Bangladés o Indonesia. Las cuentas, con los datos de población en mayo de 2013, salían a la perfección. Había 3.637.830.357 personas dentro del círculo, lo que supone más de la mitad de los 7.100 millones de personas que había en todo el mundo.