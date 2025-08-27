València, la gran expulsión | Capítulo 2: La resistencia

Inversiones Gran Valencia 2005 tiene un plan para las naves de la calle Guatla: echarlas abajo y construir un macrohotel de cuatro bloques. El proyecto encuentra una oposición creciente en la Saïdia, distrito valenciano acosado por la turistificación.‘La Marea’ está dedicando una serie de reportajes a la gentrificación. Las entregas analizan, desde diferentes perspectivas, el proceso que sufre el distrito valenciano de la Saïdia como paradigma de lo que ocurre en muchos barrios de las grandes ciudades.