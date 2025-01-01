edición general
De vacaciones con los superricos: qué debes saber si te invitan a un yate de lujo

De vacaciones con los superricos: qué debes saber si te invitan a un yate de lujo

¿Cómo comportarse si te invitan al barco de Jeff Bezos?

TheOracle #7 TheOracle
Donde guardar la farlopa para que no se moje?
4 K 55
#17 Leon_Bocanegra *
#1 sobre todo es importante no meter la zarpa en la bolsa de patatas fritas y echarse un puñado a la boca. Nuestra mano no dominante será la que cogerá la patata para pasarla a la mano dominante.
#7 en el tema de la farlopa, más de lo mismo, no conviene esnifarla de golpe con nuestro orificio nasal dominante. Primero una puntica con el orificio nasal no dominante y ya después, cuando nadie mire snifffjidksufjdjssh to pa dentro con el orificio dominante.


Otra cosa importante es no permitir que…   » ver todo el comentario
2 K 32
#19 MPR
Esa me la sé: debes saber donde está el bar para servirles las copas, el material de limpieza, la lavandería, la plancha,...
2 K 23
Magog #13 Magog
La mitad comen las gambas con la mano, no digo nada y lo digo todo
1 K 22
ricambigaetani #4 ricambigaetani
resumen: Te callas y no hagas nada
1 K 22
javibaz #10 javibaz
#4 y cuando te lo pidan, te agachas.
0 K 12
#6 tromperri
A mi si me invitan voy con un salvavidas y un taladro bien gordo.
Eso si comprados en amazon por las risas.
1 K 18
#8 username
Hacer un Luigi no está en la lista no?
0 K 11
elGude #11 elGude
Cambias las cartas de navegación para que se encuentren con Gladys y te bajas del barco antes de salir.
0 K 11
DrToxic #15 DrToxic
Mis libros de estilo para estas ocasiones en las que me juntara con superricos serían una mezcla entre "La familia de Pascual Duarte", "American Psycho" y "Texas Chainsaw Massacre".
0 K 10
#20 Suikoden
Rascarte los huevos con finura y disimulo y reír cualquier ocurrencia del anfitrión (o te lanzan por la borda).
0 K 10
Apotropeo #1 Apotropeo
Me ha parecido que todo meneante debe de conocer el protocolo necesario para cuando se vea en el compromiso
0 K 9
javibaz #2 javibaz *
1 K 21
Apotropeo #3 Apotropeo *
#2 no sé descartarla.
0 K 9
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
#2 Prueba con el modo lectura.
0 K 12
reivaj01 #12 reivaj01
#1 Qué lastima no haber leído el articulo antes. Ayer mismo le dije a Jeff que declinaba su invitación, pero es que ahí no queda la cosa, en Julio hice lo propio con el ofrecimiento de Marc y los ruegos de Elon.
1 K 20
Andreham #9 Andreham
Facil: una vez llegues a aguas internacionales y empiece a desfilar la coca, le pides a Bezos que se te acerque un momento, que hay una cosa cerca de la barandilla que no tienes claro que es, a ver si te la puede explicar a ti que eres tonto.

Bezos en su buena fe y en su pensamiento de "fucking country bumpkin" se acercara para iluminarte... y, uy! Te tropiezas, le das un golpe fuerte en la espalda y se cae al mar!

Y anda, la empresa privada eficientemente ha decidido no mantener los salvavidas para ahorrar costes! Una tragedia, este accidente, pero Bezos tristemente no pudo salvarse, todos sus billetes estaban mojados y se hundian al fondo del mar en lugar de hacerle flotar...
0 K 8
#14 beltraneja
Los pobres solo van a esos sitios de camareros o señoritas de servicios.
0 K 7
MisturaFina #21 MisturaFina
No me gustan nada los ricos, esa gente confunde valor con precio.
0 K 7
Rokadas98 #16 Rokadas98
Tragarte un AirTag por si acaso.
0 K 6
oceanon3d #18 oceanon3d *
Una especie de a ver quien "lo tiene mas grande" ... al final el jardinero folland*se a sus parejas.
0 K 6

