De vacaciones con los superricos: qué debes saber si te invitan a un yate de lujo
¿Cómo comportarse si te invitan al barco de Jeff Bezos?
etiquetas:
vacaciones
invitación
superricos
ocio
ocio
#7
TheOracle
Donde guardar la farlopa para que no se moje?
#17
Leon_Bocanegra
#1
sobre todo es importante no meter la zarpa en la bolsa de patatas fritas y echarse un puñado a la boca. Nuestra mano no dominante será la que cogerá la patata para pasarla a la mano dominante.
#7
en el tema de la farlopa, más de lo mismo, no conviene esnifarla de golpe con nuestro orificio nasal dominante. Primero una puntica con el orificio nasal no dominante y ya después, cuando nadie mire snifffjidksufjdjssh to pa dentro con el orificio dominante.
Otra cosa importante es no permitir que…
» ver todo el comentario
#19
MPR
Esa me la sé: debes saber donde está el bar para servirles las copas, el material de limpieza, la lavandería, la plancha,...
#13
Magog
La mitad comen las gambas con la mano, no digo nada y lo digo todo
#4
ricambigaetani
resumen: Te callas y no hagas nada
#10
javibaz
#4
y cuando te lo pidan, te agachas.
#6
tromperri
A mi si me invitan voy con un salvavidas y un taladro bien gordo.
Eso si comprados en amazon por las risas.
#8
username
Hacer un Luigi no está en la lista no?
#11
elGude
Cambias las cartas de navegación para que se encuentren con Gladys y te bajas del barco antes de salir.
#15
DrToxic
Mis libros de estilo para estas ocasiones en las que me juntara con superricos serían una mezcla entre "La familia de Pascual Duarte", "American Psycho" y "Texas Chainsaw Massacre".
#20
Suikoden
Rascarte los huevos con finura y disimulo y reír cualquier ocurrencia del anfitrión (o te lanzan por la borda).
#1
Apotropeo
Me ha parecido que todo meneante debe de conocer el protocolo necesario para cuando se vea en el compromiso
#2
javibaz
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
#1
#3
Apotropeo
#2
no sé descartarla.
Una ayudita
#5
Jointhouse_Blues
#2
Prueba con el modo lectura.
#12
reivaj01
#1
Qué lastima no haber leído el articulo antes. Ayer mismo le dije a Jeff que declinaba su invitación, pero es que ahí no queda la cosa, en Julio hice lo propio con el ofrecimiento de Marc y los ruegos de Elon.
#9
Andreham
Facil: una vez llegues a aguas internacionales y empiece a desfilar la coca, le pides a Bezos que se te acerque un momento, que hay una cosa cerca de la barandilla que no tienes claro que es, a ver si te la puede explicar a ti que eres tonto.
Bezos en su buena fe y en su pensamiento de "fucking country bumpkin" se acercara para iluminarte... y, uy! Te tropiezas, le das un golpe fuerte en la espalda y se cae al mar!
Y anda, la empresa privada eficientemente ha decidido no mantener los salvavidas para ahorrar costes! Una tragedia, este accidente, pero Bezos tristemente no pudo salvarse, todos sus billetes estaban mojados y se hundian al fondo del mar en lugar de hacerle flotar...
#14
beltraneja
Los pobres solo van a esos sitios de camareros o señoritas de servicios.
#21
MisturaFina
No me gustan nada los ricos, esa gente confunde valor con precio.
#16
Rokadas98
Tragarte un AirTag por si acaso.
#18
oceanon3d
Una especie de a ver quien "lo tiene mas grande" ... al final el jardinero folland*se a sus parejas.
