Emilio Delgado: Si vienen a las instituciones a poner motes y a hacer el cuñado, pues habrá que responderles de forma que lo entiendan: "Ustedes con el alcohol tienen un serio problema y no lo digo por el nutrido grupo de diputados, cargos públicos y altos cargos del PP que han sido condenados por conducir borrachos. No, no lo digo por eso. Lo digo por las continuas campañas de fomento del alcohol"