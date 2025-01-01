Usando la pérdida de espín para impulsar la próxima ola de electrónica [Eng]  

La pérdida natural de 'espín' se aprovechó como fuente de energía, desarrollando un nuevo principio. Para construir dispositivos espintrónicos más rápidos e innovadores, necesitamos un control preciso del magnetismo en los ferroimanes. Los magnones, diminutas ondulaciones en los campos magnéticos, ofrecen una solución inteligente. Pueden controlar la magnetización sin desperdiciar energía en forma de calor, lo que hace que los dispositivos sean más fríos y eficientes. Dr . Dong-Soo Han