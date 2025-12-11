·
6
meneos
24
clics
Urdangarin, sobre la cárcel: "Me estaba rompiendo"
El excuñado de Felipe VI, condenado por corrupción, lamenta la "estigmatización" que sufrió al salir.
etiquetas:
urdangarin
cárcel
cristina
amor
#5
SMaSeR
Ha especificado lo que le han roto o es algo abstracto?
4
K
43
#7
cenutrios_unidos
#5
El culo.
0
K
16
#13
Antipalancas21
#5
Se agacho en la ducha a por la pastilla de jabón y ahí empezó todo.
0
K
20
#2
pepel
Robar dinero no le rompía. Era feliz.
1
K
33
#9
sliana
el duque empalmado se queja de que le llamen corrupto y expresidiario por ser corrupto y expresidiario.
1
K
27
#11
eldeloli
*
#9
lo nunca visto, es como si te llaman "presunto defraudador" cuando eres un presunto defraudador.
0
K
7
#4
Antipalancas21
Un sinvergüenza que quiere redimirse, el ex duque empalmado.
0
K
20
#1
tul
rtve blanqueando delincuentes de guante blanco como tienen por costumbre
0
K
15
#10
jdmf
Pena, ninguna.
Un tipo en buena posición social y sin necesidades, va y se dedica a estafar.
0
K
11
#3
loborojo
Follo como un Borbón en la cárcel de mujeres el Duque en-palma-do
0
K
10
#6
Catacroc
Se fuerte Urdanga.
0
K
10
#12
RedKanan
Recordemos que tenía un módulo para él solo y todas las comodidades.
0
K
7
#8
tromperri
Resumen: robar con impunidad a la sombra de un rey ladrón es mejor que estar en la cárcel. A trabajar en tu reinserción, ladrón que menos llorar.
0
K
6
Un tipo en buena posición social y sin necesidades, va y se dedica a estafar.