Urdangarin, sobre la cárcel: "Me estaba rompiendo"

El excuñado de Felipe VI, condenado por corrupción, lamenta la "estigmatización" que sufrió al salir.

SMaSeR
Ha especificado lo que le han roto o es algo abstracto?
cenutrios_unidos
#5 El culo.
Antipalancas21
#5 Se agacho en la ducha a por la pastilla de jabón y ahí empezó todo.
pepel
Robar dinero no le rompía. Era feliz.
sliana
el duque empalmado se queja de que le llamen corrupto y expresidiario por ser corrupto y expresidiario.
eldeloli
#9 lo nunca visto, es como si te llaman "presunto defraudador" cuando eres un presunto defraudador.
Antipalancas21
Un sinvergüenza que quiere redimirse, el ex duque empalmado.
tul
rtve blanqueando delincuentes de guante blanco como tienen por costumbre
jdmf
Pena, ninguna.
Un tipo en buena posición social y sin necesidades, va y se dedica a estafar.
loborojo
Follo como un Borbón en la cárcel de mujeres el Duque en-palma-do
Catacroc
Se fuerte Urdanga.
RedKanan
Recordemos que tenía un módulo para él solo y todas las comodidades.
tromperri
Resumen: robar con impunidad a la sombra de un rey ladrón es mejor que estar en la cárcel. A trabajar en tu reinserción, ladrón que menos llorar.
