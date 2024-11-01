UPS está “desechando” paquetes enviados a EEUU por problemas en aduanas

Miles de paquetes con destino a Estados Unidos, enviados por UPS, se encuentran atrapados en centros de distribución de todo el país, incapaces de superar el laberinto de nuevos requisitos aduaneros impuestos por el gobierno de Trump. A medida que los paquetes marcados por problemas aduaneros se acumulan en los almacenes de UPS, la compañía declaró a NBC News que ha comenzado a "desechar" algunos envíos.