UPS está “desechando” paquetes enviados a EEUU por problemas en aduanas

Miles de paquetes con destino a Estados Unidos, enviados por UPS, se encuentran atrapados en centros de distribución de todo el país, incapaces de superar el laberinto de nuevos requisitos aduaneros impuestos por el gobierno de Trump. A medida que los paquetes marcados por problemas aduaneros se acumulan en los almacenes de UPS, la compañía declaró a NBC News que ha comenzado a "desechar" algunos envíos.

#1 soberao
Ya las distintas empresas de correos europeas paralizaron unas semanas los envíos a EE.UU para dar tiempo hasta que se actualizaran los mecanismos para adaptarse a las imposiciones de los aranceles de Trump, y ahora la pelota pasa a EE.UU que están tardando más tiempo todavía con lo mismo.
Enviar o recibir un paquete de EE.UU es una odisea y luego compras algo de China y en una semana o dos lo tienes en casa.
#2 mcfgdbbn3 *
¿Deshechar? Que los devuelvan a origen.

Pues nada, si esto es verdad, tachad UPS, que no son responsables con la correespondencia.
