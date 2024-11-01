Uno de los estadios de fútbol más emblemáticos de la Argentina queda en manos de Brasil

La Municipalidad de General Pueyrredón oficializó la concesión del uso y explotación de las instalaciones del estadio de fútbol José María Minella de Mar del Plata a la firma de capitales brasileños Minella Stadium SA. Será por 30 años con opción a 10 más. El Minella fue inaugurado para ser sede del Mundial 1978 y, hasta este nuevo pacto, era administrado por el municipio en cuestión. Cuenta con una capacidad de 35.180 espectadores y habitualmente es utilizado por Aldosivi y Alvarado para disputar partidos como local.