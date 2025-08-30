edición general
29 meneos
28 clics
La Unión Europea financia la maquinaria de guerra israelí

La Unión Europea financia la maquinaria de guerra israelí

Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos en Palestina, lo ha denunciado sin rodeos: «Israel es el segundo mayor receptor per cápita de financiación inicial de la UE a través del Consejo Europeo de Innovación. Las instituciones europeas tendrán que responder por las innovaciones que han facilitado el ataque contra Gaza. Este programa debe detenerse ya»

| etiquetas: israel , europa , palestina , onu , albanese
24 5 1 K 264 actualidad
4 comentarios
24 5 1 K 264 actualidad
sotillo #1 sotillo
Que la derecha europea ha tomado a la ciudadanía como rehén en este caso es indudable
3 K 57
Find #2 Find *
EIC Fund companies portfolio
Database of the projects that received investment from the EIC Fund
Israel
eic.ec.europa.eu/eic-fund/eic-fund-companies-portfolio_en?f[0]=country
0 K 14
Asimismov #4 Asimismov
#3 duplied in English.
0 K 12

menéame