La Unión Europea financia la maquinaria de guerra israelí

Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos en Palestina, lo ha denunciado sin rodeos: «Israel es el segundo mayor receptor per cápita de financiación inicial de la UE a través del Consejo Europeo de Innovación. Las instituciones europeas tendrán que responder por las innovaciones que han facilitado el ataque contra Gaza. Este programa debe detenerse ya»
Database of the projects that received investment from the EIC Fund
