La Unión Europea financia la maquinaria de guerra israelí

Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos en Palestina, lo ha denunciado sin rodeos: «Israel es el segundo mayor receptor per cápita de financiación inicial de la UE a través del Consejo Europeo de Innovación. Las instituciones europeas tendrán que responder por las innovaciones que han facilitado el ataque contra Gaza. Este programa debe detenerse ya»