Unamuno y su leyenda, entre detectives, magos y fantasmas

Sea como fuere la verdad de la historia, que las versiones legendarias se complacen ya en eclipsar y adulterar con pretensiones sugerentes, hipótesis indefinidas y fábulas literarias de alta resonancia ideológica, diré lo que personalmente me contó su nieto primogénito, en relación con la muerte del escritor, aquella tarde del 31 de diciembre de 1936 en su casa salmantina de la calle Bordadores. Con motivo del 50 aniversario del fallecimiento, en 1986, cuando yo tenía 19 años, se publicó un 31 de diciembre, en el diario...