Un proceso milenario

La incidencia de los pueblos ibéricos en la Historia Universal durante los últimos cinco siglos ha sido tan grande que si a lo largo del XV se hubiera producido en España una involución política que nos hubiera mantenido encerrados en nuestra península, peleándonos entre nosotros durante los siguientes doscientos años, el resultado final hubiera sido que nos hubiéramos ido enterando poco a poco de la existencia de los pueblos de América, mientras que los europeos seguirían encerrados en Europa.