Un país sin descanso

Hace años, el cruce entre lo paranormal y la dictadura era inconcebible. Imposible de relatar. Un secreto sucio. La resistencia a admitir experiencias extraordinarias se comprende por la vergüenza y censura de recurrir a videntes —y dejarse engañar por ellos, lo que sucedió mucho en aquellos años—, y la posibilidad de que la mención de lo racional e incoherente empañase el estatus de testigos lúcidos de quienes exigen justicia, sean militantes, familiares o ciudadanos firmes en su postura frente al terrorismo de Estado.