Ultras en las aulas: "Se ponen a grito pelado a cantar el 'Cara al sol' y a hacer saludos fascistas"

Desinformación, bulos, teorías revisionistas e incluso mensajes como "Con Franco se vivía mejor". Es lo que se encuentran los profesores en boca de algunos de sus alumnos. Dirigentes de ultraderecha como J.D. Vance o Santiago Abascal intentan desacreditar públicamente a los profesores, los docentes se encuentran cada vez más estudiantes que se niegan a admitir cualquier punto de vista diferente al suyo. Así, se topan en las aulas con el mismo discurso ultraderechista que prolifera en las redes sociales

ipanies #2 ipanies
Ser fascistas y simpatizar con asesinos y genocidas es la nueva forma de rebelión juvenil... Así nos va a ir en el futuro. Da igual que tengan toda la información en su bolsillo, ser un jodido ignorante también es "cool" ahora.
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Se les expulsa y unos días para casa
#6 flixter
#1 ni eso: si no se les puede educar, se les echa y listos. Tienen el derecho a recibir educación, pero el resto no tenemos la obligación de malgastar recursos en imbéciles.
Asimismov #3 Asimismov *
La ola (2008), sinopsis:
es.wikipedia.org/wiki/La_ola_(película)
En una semana de proyectos que tiene como objetivo enseñar los beneficios de la democracia, un profesor que debe explicar qué es una autocracia decide realizar un experimento en la clase. En este experimento desea demostrar que la dictadura puede reaparecer en cualquier democracia.

A través de su lema: «El poder mediante la disciplina, fuerza mediante la comunidad, fuerza a través de la acción, fuerza a…   » ver todo el comentario
Torrezzno #13 Torrezzno
Otra "noticia" para enfrentar y dividir. Seguid consumiendo el veneno que os venden los medios.
#16 fremen11
#13 Te refieres a los medios de ultraderecha???
asola33 #17 asola33
Si sigue bajando el nivel de vida, al final tendrán razón en que con Franco se vivía mejor.
HAL9K #5 HAL9K
Ojalá todos esos jóvenes consigan ese futuro que anhelan, reflejo de ese pasado que desconocen. Les deseo todo el éxito del mundo. A ver si hay suerte y vivien como se vivía con Franco.
makinavaja #14 makinavaja
#5 Lo malo que también nos tocará a los demás....
jacm #10 jacm
Que triste.
Y sobre todo, preocupante.
#12 eldelcerro
Necesitamos 8 añitos de PPVOX se nos acaba la tontería rápido, y como toque recesión mejor.
koe #4 koe *
Quizás habría que ver qué se dice en las aulas para tener esa respuesta de forma homogénea.

Me recuerda a la rebeldía contra la imposición moral de la iglesia hace unas décadas atrás...

Quién iba a decir que ser joven es cuestionar las imposiciones.

Lo mismo no se está haciendo muy bien desde algunas "aulas".

Por cierto, para estás generaciones tiene pinta que les pilla muy lejos todos los cambios políticos de los que se hace referencia.
CerdoJusticiero #7 CerdoJusticiero
#4 "La culpa es de los profesores, que imponen el catecismo de que hay que respetar a todas las personas con independencia de su etnia, orientación sexual e ideología, igual que antes los curas imponían el catolicismo más rancio a base de gritos y castigos físicos".

:clap: :clap: :clap:
#8 flixter
#4 el problema no es lo que se dice en las aulas, que es público, sinó lo que se les dice en casa. Un imbécil adolescente tiene bastantes números de tener unos padres que son igual o peor.
Glidingdemon #11 Glidingdemon
#8 Esa es una de las causas también, pero además cuando salen con sus amigos y colegas también influye con quien se relacionan y cuando el grupo es grande es más influenciable que uno por uno, la masa es masa, no piensa por si misma y se deja llevar, y eso es así de siempre y los fascistas lo saben, siempre están con lo del adoctrinamiento en la boca y siempre son ellos quien más lo utilizan.
MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano
#4 Claro, el hecho de que haya medios de difusión nacional y partidos blanqueando a la extrema derecha, legitimando que se cuestione algo tan básico como los DDHH o normalizando la idea de que un estado no está obligado a cumplir sus propias leyes y puede saltárselas a conveniencia seguro que no tiene nada que ver.

Y claro, "imposiciones" también fueron el final de la esclavitud o los derechos humanos, como tantas leyes. Y ya ves lo que "nos imponen", que no se puede agredir ni asesinar, que no se puede contaminar como a uno le dé la puta gana, que no se puede robar a otros, que no pasa nada porque dos personas del mismo sexo quieran convivir como pareja... Mejor vivir sin "imposiciones", no?
#15 fremen11
Éstos ignorantes seguro que en casa sus padres son marxistas y ya sabemos lo rebeldes que son los chavales llevando la contraria.......
