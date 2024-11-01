Ultras en las aulas: "Se ponen a grito pelado a cantar el 'Cara al sol' y a hacer saludos fascistas"

Desinformación, bulos, teorías revisionistas e incluso mensajes como "Con Franco se vivía mejor". Es lo que se encuentran los profesores en boca de algunos de sus alumnos. Dirigentes de ultraderecha como J.D. Vance o Santiago Abascal intentan desacreditar públicamente a los profesores, los docentes se encuentran cada vez más estudiantes que se niegan a admitir cualquier punto de vista diferente al suyo. Así, se topan en las aulas con el mismo discurso ultraderechista que prolifera en las redes sociales