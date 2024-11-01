Ultras en las aulas: "Se ponen a grito pelado a cantar el 'Cara al sol' y a hacer saludos fascistas"

Desinformación, bulos, teorías revisionistas e incluso mensajes como "Con Franco se vivía mejor". Es lo que se encuentran los profesores en boca de algunos de sus alumnos. Dirigentes de ultraderecha como J.D. Vance o Santiago Abascal intentan desacreditar públicamente a los profesores, los docentes se encuentran cada vez más estudiantes que se niegan a admitir cualquier punto de vista diferente al suyo. Así, se topan en las aulas con el mismo discurso ultraderechista que prolifera en las redes sociales
| etiquetas: canticos , fascistas , aulas
es.wikipedia.org/wiki/La_ola_(película)
En una semana de proyectos que tiene como objetivo enseñar los beneficios de la democracia, un profesor que debe explicar qué es una autocracia decide realizar un experimento en la clase. En este experimento desea demostrar que la dictadura puede reaparecer en cualquier democracia.
A través de su lema: «El poder mediante la disciplina, fuerza mediante la comunidad, fuerza a través de la acción, fuerza a… » ver todo el comentario
Y sobre todo, preocupante.
Me recuerda a la rebeldía contra la imposición moral de la iglesia hace unas décadas atrás...
Quién iba a decir que ser joven es cuestionar las imposiciones.
Lo mismo no se está haciendo muy bien desde algunas "aulas".
Por cierto, para estás generaciones tiene pinta que les pilla muy lejos todos los cambios políticos de los que se hace referencia.
Y claro, "imposiciones" también fueron el final de la esclavitud o los derechos humanos, como tantas leyes. Y ya ves lo que "nos imponen", que no se puede agredir ni asesinar, que no se puede contaminar como a uno le dé la puta gana, que no se puede robar a otros, que no pasa nada porque dos personas del mismo sexo quieran convivir como pareja... Mejor vivir sin "imposiciones", no?