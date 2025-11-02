edición general
11 meneos
52 clics
Los últimos del Sáhara Español, 50 años después: "Fue una vergüenza"

Los últimos del Sáhara Español, 50 años después: "Fue una vergüenza"

... focas monje en los acantilados, bandadas de aves migratorias, langostas que en temporada de plaga se abatían a raquetazos y que después los saharauis asaban en las brasas. “Dejamos la joya de la Corona. Un ecosistema valiosísimo, marinero y desértico a la vez, que se explota sin miramientos mientras España calla”, se queja. Su familia, africana por generaciones, llevó durante años el convencimiento íntimo de que España había abandonado a compatriotas con DNI español y perfecto castellano. “Fue una vergüenza. Y sigue siéndolo”.

| etiquetas: libros , ensayo , historia , saharauis
9 2 1 K 111 cultura
29 comentarios
9 2 1 K 111 cultura
Comentarios destacados:    
wata #9 wata *
#7 Te has leído el artículo?
Los habrá...al tiempo.
2 K 43
Supercinexin #11 Supercinexin
#9 La gente de derechas no lee: se montan sus películas y sus realidades paralelas y a partir de ahí es cuando "debaten" repitiendo sus movidas una y otra y otra vez. Da igual el tema: geografía, economía, sociedad, ...
1 K 31
Jakeukalane #12 Jakeukalane
#9 por encima. Pero en el artículo no se menciona a Ceuta ni a Melilla
cc #11 no soy de derechas.
0 K 11
wata #13 wata *
#12 Pues vuelve a leerlo.
Claro que no se menciona porque habla del Sáhara Occidental.
Pero solo hay que saber sumar para darse cuenta que una vez Marruecos tenga solventado el tema del Sáhara volverá a Ceuta, Melilla y las aguas territoriales de Canarias.
1 K 25
Jakeukalane #16 Jakeukalane
#13 ¿y la propuesta es entonces montar juicios o problemas a Marruecos para retrasar que resuelvan eso o cómo?
¿Ceuta y Melilla piensas que seguirán siendo españolas en dos siglos?
0 K 11
tul #27 tul
#13 que se las quede todas
0 K 13
Supercinexin #21 Supercinexin
#12 Pues cambia el argumentario con el Sáhara. Yo no voy a decir "vamos a reconquistar el Sáhara", pero tengo clarísimo lo que pasó y es una vergüenza (otra más) en la lista de vergüenzas de España de los últimos 200 años. Rendir lo que era ni más ni menos que una región española, tal como por ejemplo Valencia o Murcia, a una mierda de régimen monárquico-africano como es Marruecos fue totalmente vergonzoso. Mientras tanto, Madrid todavía asesinando izquierdistas y asegurando sus ladroneras para los siguientes mínimo 100 años.

Hay que saber Historia y conocerla y hacer autocrítica. Todo cosas que a la derecha no le gustan nada porque la derecha en sí misma, como ideología, es una desgracia para España.
1 K 31
Jakeukalane #22 Jakeukalane
#21 conozco la Historia (soy historiador de hecho) pero eso no hace nada. ¿Qué se puede hacer para recuperar esa traición? ¿Deberían todos unirse y decir "Sáhara independiente"? Sí. ¿lo van a hacer o sirve de algo? No.
0 K 11
Jakeukalane #14 Jakeukalane
#11 #9 por otro lado en ningún sitio habla de la operación militar marroquí, sólo hablan de la Marcha Verde. Si España se mete ahí volverán a mandar militares y habrá guerra, como la hubo entonces, aunque se tape.
0 K 11
wata #15 wata
#14 La Marcha Verde fue una forma de distracción. El ejercito marroquí se infiltró y hubo choques.
Mira infórmate primero y luego hablamos.
No tengo ganas de dar clases.
0 K 12
Jakeukalane #17 Jakeukalane
#15 es lo que acabo de decir yo, gracias por repetirlo.
0 K 11
Jakeukalane #20 Jakeukalane *
#9 Aunque haya sido española durante más de 500 años, la realidad sobre el terreno será diferente. Si la población de Ceuta es musulmana en un 80% Marruecos hará una "operación especial" y no creo que se pueda hacer mucho a no ser que se entre en tema de guerra directa.
Un español de Ceuta/Melilla debería plantearse estas cosas a largo plazo. Si abandonaron el Sáhara ¿porqué no van a abandonar lugares mucho más pequeños, por muy estratégicos que sean para el control del Estrecho?
0 K 11
Davidavidú #26 Davidavidú
#20 Si la población de Ceuta o Melilla decidiera formar parte de Marruecos, eso no lo pararía nadie.

Se ve que, de momento, no les convendrá.
0 K 7
Supercinexin #4 Supercinexin
Evidentemente. Pero la derecha no tiene, ni ha tenido, ni tendrá jamás, ni la más mínima vergüenza.

Míralos a todos en 2025, también en los comentarios del Menéame: criticando a perroSanxe por nosequé del Sáhara, que ni ellos mismos entienden, mientras se burlan de los saharauis, recordemos: en su día españoles con DNI de habla española, diciendo básicamente "que se jodan jajaja no les gustaba España o sea todo bien y que les peten".

La miseria moral de la derecha española, siempre fratricida, sólo es equiparable a su absoluta cobardía y servilismo miserable cuando tiene que luchar contra enemigos de España.
2 K 43
MiguelDeUnamano #18 MiguelDeUnamano
#4 Son gente que demuestran que, si hubiese estado en sus manos, habrían dado la independencia a Euskadi porque "atentados terroristas para que nos fuésemos de allí".
0 K 15
#2 Tailgunner
estooo querían que nos fuéramos de allí y hubo atentados terroristas contra españoles... ahora que le ven las orejas al lobo, qué es lo que quieren de nosotros...?
5 K 32
#3 guillersk
#2 exacto, ahora que se las compongan ellos
1 K -8
wata #5 wata
#2 #3 Tenéis claro que era una provincia española? Lo digo porque cuando Marruecos vaya a por Ceuta y Melilla seguid diciendo lo mismo.
4 K 66
Jakeukalane #7 Jakeukalane
#5 ¿hay atentados terroristas de la población local de Ceuta y Melilla?
1 K 31
MiguelDeUnamano #19 MiguelDeUnamano
#2 Es de suponer que tú y los que te votan positivo no sois conscientes de que le estáis diciendo a cualquiera que quiera independizarse de España lo puede conseguir mediante el terrorismo.
0 K 15
#25 danlof
#2 Por un lado, no todos querían y, por tanto, eso significa que abandonamos a parte de nuestro compratriotas.

Por otro, segun tú argumento, damos ya la independencia al País Vasco? A Cataluña también?
1 K 19
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... la plana mayor del Gobierno, incluido el heredero Juan Carlos, llevaban semanas negociando con Rabat una entrega del territorio. El diplomático Jaime de Piniés defendía en la ONU una posición española que el propio Gobierno estaba desmintiendo en privado. “Se engañaba a la ONU, al embajador y al propio ejército. Había generales, como Gómez de Salazar, que creían aún en la posibilidad de escribir una página de justicia, integridad y prestigio”, insiste Bárbulo, autor de La historia

…  media   » ver todo el comentario
0 K 20
tul #28 tul
#10 no, no fue, lo regalaron
0 K 13
Jakeukalane #6 Jakeukalane *
Blabla, es un territorio en el que no pintábamos nada. Y los montacamellos no van a tener un estado. Así que se lo quedará Marruecos.
Ese es el resultado al que se va a llegar. El PSOE podía no haberles traicionado, sí. Al PP se la suda, también. Los únicos que defienden esto son los de Podemos y podrían defender cosas reales que nos afecten. Es como cuando defendían a los putos taxistas... Taxistas que no les votarán nunca porque a parte de ser estafadores profesionales son la mayoría de vox... En estas dos cosas nunca estaré de acuerdo con Podemos...
0 K 11
Supercinexin #8 Supercinexin
#6 Era una región riquísima en recursos minerales y naturales, como explican en el artículo y como sabe cualquiera que haya cogido un par de libros de geografía, de gente que hablaba español con DNI español que fueran abandonados ahí por los miserables derechistas españoles de quienes el PSOE es el jabón de enjuague desde los años 70.

Ganas más mandando a Cataluña a tomar por culo, que se monten su republiqueta europija de chichinabo, y quedándote con el Sáhara Occidental como comunidad autónoma que al revés, por poner un ejemplo gracioso.

Pero la derecha española jamás se ha caracterizado ni por pensar, ni por defender a España.
2 K 43
Jakeukalane #10 Jakeukalane
#8 bueno, ya fue. Ahora mismo no hay ninguna ventaja en intentar recuperarlo. ¿O sí?
0 K 11
#24 Forestalx
Mi querido padre estaba allí. Querían que nos fuéramos, nos fuimos. No creo que a nadie en España le hubiera gustado mandar a nuestros soldados a morir por eso. Ni ahora. Y no todo se soluciona con flores y pancartas.
0 K 10
#23 encurtido
Fue un vestigio del colonialismo que por rebote acabó en un reparto de esa zona con Francia y como vino, se fue. No sé si esperan que España invada Marruecos y se ponga en contra de toda la ONU para convertir el Sahara en la potencia independiente más democrática y próspera de la historia de África.

Recuerdo de niño, viviendo en Francia que había mucha más perspectiva de este asunto ya pensar en lo cansino que me parece todo esto. Los continuos artículos al respecto me confirman mi sensación ya con 40 tacos.
0 K 8
tul #29 tul
#23 si al señorito le parece cansino el tema porque viene a echar mierda a estos meneos?
0 K 13

menéame