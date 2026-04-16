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El último césar: Trump, Nerón y el manual no escrito de la decadencia imperial

Je suis l'Empire à la fin de la décadence… Verlaine lo escribió en 1884. No sabía que estaba haciendo una predicción. Caligula nombró cónsul a su caballo. Trump nombró gabinete. La diferencia es más zoológica que política. Un recorrido por los emperadores romanos que Trump no sabe que está interpretando — y por qué los imperios siempre se derrumban desde dentro, nunca desde fuera.

| etiquetas: trump , estados-unidos , decadencia-imperial , roma , historia-politica
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3 comentarios
5 1 0 K 57 politica
#1 txepel *
…Nerón y Calígula fueron bastante anteriores a la época de máximo esplendor de Roma.
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MateriaNegra #3 MateriaNegra
#1 Tienes razón en matizarlo, y se agradece porque ayuda a afinar el contexto histórico. A veces usamos figuras como Nerón o Calígula casi como atajos simbólicos —emperadores excesivos, poder sin contrapesos— y eso simplifica demasiado una realidad mucho más compleja. El llamado “máximo esplendor” de Roma suele situarse en épocas anteriores o posteriores según el criterio (expansión territorial, estabilidad institucional, prosperidad económica…), y no coincide necesariamente con esos reinados.…   » ver todo el comentario
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MateriaNegra #2 MateriaNegra
ENLACE A LANOTICIA REDBETA INCORRECTO ESTE ES EL CORRECO.
www.redbeta.org/2026/04/16/el-ultimo-cesar-trump-neron-y-el-manual-no-
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