El último césar: Trump, Nerón y el manual no escrito de la decadencia imperial

Je suis l'Empire à la fin de la décadence… Verlaine lo escribió en 1884. No sabía que estaba haciendo una predicción. Caligula nombró cónsul a su caballo. Trump nombró gabinete. La diferencia es más zoológica que política. Un recorrido por los emperadores romanos que Trump no sabe que está interpretando — y por qué los imperios siempre se derrumban desde dentro, nunca desde fuera.