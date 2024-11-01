·
La última noche de Nicolás Maduro
Crónica de una madrugada que abre nuevos interrogantes en Venezuela. La población reacciona con silencio, compras apresuradas y cautela.
crónica
maduro
secuestro
venezuela
#2
Harkon
Irrelevante que me cuenten unos terroristas su versión de como se encargan de secuestrar a gente
#1
cocococo
De Maduro aparece alguna que otra noticia (no he visto una foto o vídeo con él dentro de la cárcel), pero de su mujer no dicen nada, cero.
