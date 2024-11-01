Ultima IX (ENG)

Hace años, Origin Systems lanzó Strike Commander, un simulador de vuelo de alto concepto que, aunque muy entretenido desde un punto de vista puramente teórico, requería tantos recursos que nadie en el país tenía una máquina capaz de ejecutarlo. Más tarde, en Ultima VIII, la empresa decidió intentar aumentar sus ventas añadiendo secuencias de acción sacadas directamente de un juego de plataformas a su RPG ultradetallado. El resultado fue que casi todo el mundo se enfadó. Con Ultima IX: Ascension, la empresa volvió a cometer ambos errores...
| etiquetas: ultima , origin systems