La última actualización de seguridad de Windows 11 puede causar fallos críticos en el SSD

En concreto, hablamos de la última actualización de seguridad de Windows 11, identificada como KB5063878 y correspondiente a la versión 24H2. En los casos más graves, tras actualizar Windows 11, las particiones del SSD quedan inaccesibles. Mientras que el propio sistema SMART de diagnóstico deja de funcionar, lo que genera la impresión de que el disco se ha dañado de forma irrecuperable. El patrón observado señala una mayor incidencia en unidades SSD con controladoras de Phison.