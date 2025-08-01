edición general
La última actualización de seguridad de Windows 11 puede causar fallos críticos en el SSD

En concreto, hablamos de la última actualización de seguridad de Windows 11, identificada como KB5063878 y correspondiente a la versión 24H2. En los casos más graves, tras actualizar Windows 11, las particiones del SSD quedan inaccesibles. Mientras que el propio sistema SMART de diagnóstico deja de funcionar, lo que genera la impresión de que el disco se ha dañado de forma irrecuperable. El patrón observado señala una mayor incidencia en unidades SSD con controladoras de Phison.

#2 el_gran_reset *
en software nunca conviene estar a la última por cosas graves como estas. Las novedades, casi siempre, causan algún tipo de problema
ChatGPT #3 ChatGPT *
#2 luego, en una noticia de un hackeo, virus etc, el comentario es: claro, es que conviene siempre estar actualizado a la última versión con todos los parches

xD
#7 el_gran_reset *
#3 sí, pero las posibilidades de eso que expones son mucho más remotas que las de mal funcionamiento o, en casos extremos, de romper hardware.
Golan_Trevize #8 Golan_Trevize
#7 Esta noticia no trata de una actualización que rompe hardware.

En los casos más graves, tras actualizar Windows 11, las particiones del SSD quedan inaccesibles. Mientras que el propio sistema SMART de diagnóstico deja de funcionar, lo que genera la impresión de que el disco se ha dañado de forma irrecuperable.
ChatGPT #10 ChatGPT
#7 en las noticias de criptomonedas ya te digo yo que el comentario es “ya, pero es que el riesgo de no actualizar es altísimo, mira lo que acaba de pasar en mi empresa, todas paralizada”
ChatGPT #11 ChatGPT
#10 criptolockers quería decir
Veelicus #5 Veelicus
#2 el problema es cuando no puedes evitarlo porque es el sistema operativo el software del que hablas
#12 SpeakerBR
#2 En software nunca conviene usar mierdas de Micro$oft, especialmente windows.

Windows vale para jugar y poco más.
ChatGPT #1 ChatGPT
Redupe, cualquier actualización de cualquier windows puede causar fallos críticos :troll:
reivaj01 #4 reivaj01
#1 Güindos, en si mismo, es un fallo crítico.
¡CPM Rulez!
alfema #9 alfema
Yo todavía sigo con W10, pero lo tengo configurado para demorar al máximo la instalación de actualizaciones, precisamente por temas como este.
oceanon3d #6 oceanon3d
Coño ... yo instale esta acumulativa esta mañana tras quitar la pausa.
