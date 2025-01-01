edición general
La UE transfiere 1.600 millones a Ucrania de los beneficios generados por los activos rusos congelados

La Unión Europea ha transferido este lunes una nueva partida de 1.600 millones de euros a Ucrania procedentes de los rendimientos por los activos rusos congelados, una transferencia que permitirá respaldar financieramente a Kiev en medio del conflicto con Rusia, que persiste en la agresión pese a los intentos internacionales de lograr un alto el fuego.

rubianes
Indistintamente de otras cuestiones, filias y fobias, eso en mi pueblo se llama robar, y es una muy mal precedente. Están cavando una fosa muy honda, en la que casualmente estamos nosotros mismos.
Find
#5 Y las sanciones son chantajes...
Son medidas coercitivas. Al menos no les bombardeamos
rubianes
#11 Yo no he hablado de sanciones. Eso es otro debate. Pero lo que están haciendo con el dinero es robar. Literalmente.
ElenaCoures1
Buena noticia
1600 millones que se convertirán en municiones y otros medios para mandar a la mierda a los invasores fascistas rusos
pozz
Rusia pagando la eliminacion de su personal y equipamiento... Pedazo de subnormal que es Putin, va a ser recordado como el tipo que se cargó Rusia, todo por sus delirios imperialistas de morir en el trono como un Zar.
pozz
#10 Es curioso lo de los rusoplanistas, cuando roban sus adorados nazis rusos, bien que aplauden... al final se delatan con la mierda que escriben, simple y llanamente, odian a las democracias occidentales. Es tranquilizador ver que solo son cuatro miserables y desgraciados gatos cuya propaganda esta cada vez mas anulada.
Suleiman
Los bolsillos de más de uno van a engordar...
Dene
#1 si, los de las empresas yankis que suminstran a ucrania.
o es que crees que un solo dolar ido a ese pais?
mancebador
#2 De hecho si, esos fondos generalmente se utilizan para pagarle el sueldo a los funcionarios y empleados públicos, por ejemplo.
0 K 10
BloodStar
#2 La nómina de los funcionarios la pagan con F16.

Cada profesor tiene derecho al uso y disfrute de un F16 un par de veces al año.
ElenaCoures1
#1 Los bolsillos de los enterradores rusos al tener más trabajo
pozz
Y dime, que precedente sienta Putin si consolida las conquistas militares de Crimea y Donbas?

Vaya con el rusopanista de 5, el precedente solo sirve para unos.
ElenaCoures1
#9 Pues como lo que dice el tipo de "Robar"
Como cuando invades un país para apropiártelo
Es lo que ha intentado hacer Rusia y es tan mal precedente que todo el mundo libre ha decidido apoyar a Ucrania frente al fascista y criminal de Putler

ME ENCANTA VER A LA PUTINIA echar la bilis por estas noticias xD xD xD xD xD xD
