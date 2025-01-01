La UE transfiere 1.600 millones a Ucrania de los beneficios generados por los activos rusos congelados

La Unión Europea ha transferido este lunes una nueva partida de 1.600 millones de euros a Ucrania procedentes de los rendimientos por los activos rusos congelados, una transferencia que permitirá respaldar financieramente a Kiev en medio del conflicto con Rusia, que persiste en la agresión pese a los intentos internacionales de lograr un alto el fuego.
| etiquetas: ue , 1.600 millones , ucrania , beneficios , activos rusos congelados
Son medidas coercitivas. Al menos no les bombardeamos
1600 millones que se convertirán en municiones y otros medios para mandar a la mierda a los invasores fascistas rusos
o es que crees que un solo dolar ido a ese pais?
Cada profesor tiene derecho al uso y disfrute de un F16 un par de veces al año.
Vaya con el rusopanista de 5, el precedente solo sirve para unos.
Como cuando invades un país para apropiártelo
Es lo que ha intentado hacer Rusia y es tan mal precedente que todo el mundo libre ha decidido apoyar a Ucrania frente al fascista y criminal de Putler
ME ENCANTA VER A LA PUTINIA echar la bilis por estas noticias