La UE aprueba un presupuesto más orientado en la seguridad

"El presupuesto de la UE para 2026 nos permitirá avanzar en nuestras prioridades comunes: seguridad, competitividad y control de fronteras, 400 millones más a control de fronteras y 6.000 menos a cohesión, garantizando que la UE pueda reaccionar con rapidez y eficacia ante necesidades y crisis imprevistas. Los fondos también se utilizarán para apoyar a Ucrania y mejorar la competitividad de Europa. "Hemos invertido más en seguridad exterior, defensa e innovación, pero también en programas que benefician directamente a nuestros ciudadanos".

cenutrios_unidos
Seguridad es espiarnos y comprar armas a EE.UU en vez del estado del bienestar.
pirat
úlcera y sus pusilánimes populares, si no existiera ucrania la hubieran inventado para jodernos la vida a los europedos. Es solo una excusa para encubrir su dolo egoísta.
sorrillo
Orientado a la guerra a la que nos quiere meter EEUU.
vicvic
Lógico y necesario, algo tarde para empezar a tomarse enserio la seguridad y las fronteras para protegernos, pero bien está.
Darwing_ya_lo_sabia
Control de fronteras??? es una P. broma!!! que es para que los de aquí no salgan, por que controlar la entrada será de coña!!
