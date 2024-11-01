La UE aprueba un presupuesto más orientado en la seguridad

"El presupuesto de la UE para 2026 nos permitirá avanzar en nuestras prioridades comunes: seguridad, competitividad y control de fronteras, 400 millones más a control de fronteras y 6.000 menos a cohesión, garantizando que la UE pueda reaccionar con rapidez y eficacia ante necesidades y crisis imprevistas. Los fondos también se utilizarán para apoyar a Ucrania y mejorar la competitividad de Europa. "Hemos invertido más en seguridad exterior, defensa e innovación, pero también en programas que benefician directamente a nuestros ciudadanos".