La UE advierte de que España puede sufrir sanciones si el desmantelamiento de Madrid Central afecta a la calidad del air

Bruselas quiere medidas "urgentes, creíbles y eficaces" para reducir a contaminación atmosférica en los Estados miembros. Y ha abierto procedimientos contra algunos países por no aplicarse en ello, cosa que no ha pasado con España, por las medidas adoptadas en los últimos meses, entre ellas Madrid Central, impulsada por el Ayuntamiento de Manuela Carmena. El comisario de Cambio Climático, El comisario de Cambio Climático, Miguel Arias Cañete, ha recordado que si "las ciudades no cumplen", pueden ser expedientadas.