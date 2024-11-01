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Ucrania pierde foco por la guerra en Irán con el bloqueo de Orbán, el "no es nuestra guerra" de Trump y los nulos contactos con Putin

Ucrania pierde foco por la guerra en Irán con el bloqueo de Orbán, el "no es nuestra guerra" de Trump y los nulos contactos con Putin

Kiev insiste en retomar las conversaciones con Moscú pero se encuentra con el bloqueo de Orbán a los fondos y con un Trump que tiene otras prioridades.

| etiquetas: ucrania , guerra , kiev , zelenski , putin , irán , israel , trump
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8 comentarios
4 1 0 K 51 actualidad
#4 tierramar *
Pobre Zelensky! Teme que se les acabe el negocio de sangre a él y sus secuaces www.meneame.net/story/corrupcion-zelenski-destapa-pista-israeli-dinero
1 K 21
Connect #1 Connect
Rusia es el ejemplo de lo que busca el régimen iraní: tiempo y bomba atómica.
El tiempo es lo que está acabando por dar la victoria a Rusia sobre Ucrania. Al final ese conflicto caerá por falta de interés y de dinero.
La bomba atómica es lo que ha permitido que no ataquen a Rusia más que algunas incursiones con drones.

Total, que ahora que parece que el conflicto podría poner su fin, Rusia se encuentra con una Europa muy necesitada de petroleo y con unos precios de barril al doble del que…   » ver todo el comentario
1 K 16
Thirsty #3 Thirsty
#1 #2 ¿Y pa cuando Gaza Trump Resort ? Aquello es una escombrera gigante.
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Connect #7 Connect
#3 Nunca. éticamente ninguna empresa se va a querer ver envuelta o recordada como la que convirtió un genocidio en un resort. Una cosa es apoyar a Trump y otra cosa poner tu nombre en un genocidio. E Israel no tiene la capacidad económica para levantar nada allí que no sea por iniciativa propia de los colonos.
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inventandonos #5 inventandonos
Solo diré dos cosas para quien lo pille.

Estados unidos es un aliado terrible, su gente es buena, pero tiene malos líderes.

Estados unidos está jugando con la tercera guerra mundial
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#6 chavi
#5 Esa "gente tan buena" es la que pone a los mandos a esos líderes, no lo olvidemos.

Y eso mismo se aplica a todos nosotros.
1 K 26
tul #8 tul
#5 mentira, habrá de todo como en todas partes, pero si son tan mongólicos de poner veneno a liderar una y otra vez lo normal es que termine pasándoles factura
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reithor #2 reithor
Existe la posibilidad de que cuando Donald se retire gritando victoria del golfo Pérsico, alguien pregunte en Kiev y se encuentre a Putin sentado en el trono.
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menéame