Corrupción de Zelenski destapa la pista israelí: dinero, poder y encubrimientos

Según registros empresariales y fiscales, Mindich estaría escondido en una lujosa mansión en Herzliya, en la calle Galei Tchelet 25,(muy cerca de donde residen los padres de Vlodomyr Zelenski en Tel Aviv) y frente a la mansión de Igor Kolomoisky, el oligarca que impulsó el ascenso de Zelenski y hoy está en prisión preventiva por corrupción. El triángulo es perfecto: presidente, oligarca, socio fugitivo. Todos conectados. Todos beneficiados. Israel se convierte así en refugio de lujo para los secretos del poder ucraniano, mientras en Kiev se..

Beltenebros
La llamada Operación Midas de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) ha puesto nombres y cifras al lodazal. Ya no se habla de funcionarios menores ni de desvíos aislados. Se habla del entorno íntimo de Volodímir Zelenski y de la empresa estatal Energoatom, clave para el sistema energético del país.
Los investigados no son desconocidos:
Timur Mindich, amigo personal del presidente y copropietario de Kvartal 95 Studio, la productora que fabricó al Zelenski televisivo. Oleksandr

Dav3n
#1 Cómo te pasas eh? No sabes que de la corrupción ucraniana no se puede hablar y que hay que encubrirla porque los rusos son muy malos y mucho malos?

Uffff vas a provocar muchos ardores, y encima, en domingo...
Mauro_Nacho
Israel acoge pederastas, genocidas y corruptos, lo que quiere es dinero y poder, y eso que dicen que es el pueblo elegido, como decía Jesus "Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas!, porque son como sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia, criticando su falsa piedad y corrupción interna."
DonaldBlake
Normal que se crean el pueblo elegido, son como dios, están metidos en todas partes.
