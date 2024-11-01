edición general
4 meneos
28 clics
Ucrania: guerra a los traidores | Documental completo

Ucrania: guerra a los traidores | Documental completo  

Mientras la guerra entre Ucrania y Rusia se libra en el campo de batalla, en la retaguardia ucraniana tiene lugar otra lucha encarnizada, contra los "traidores". ¿Quiénes son estos presuntos colaboradores y cómo se les sigue la pista?

| etiquetas: guerra , ucrania , rusia , colaboradores , persecución , represión
3 1 1 K 28 actualidad
4 comentarios
3 1 1 K 28 actualidad
rusito #1 rusito *
Este documental expone la crueldad a la que fueron sometidos una madre e hija, primero por los ocupantes rusos pero después y esto es lo más repudiable, por sus propios vecinos, que les acusaron de traidoras. La hija fue víctima de una brutal paliza por "traición" y la dejaron inconsciente apoyando su cuello sobre las vías del tren. El conductor dijo que cuando la atropelló estaba inconsciente. Sus verdugos dicen que se "suicidó". Y a pesar que su madre fue declarada…   » ver todo el comentario
2 K 31
suppiluliuma #2 suppiluliuma *
#1 Vamos a ver, que yo me entere:

a) Rusia ha invadido Ucrania a sangre y fuego, masacrado civiles, violado, torturado y asesinado para poner fin a la independencia de Ucrania y destruír a la nación ucraniana.
b) Un grupo de civiles ucranianos de boina enroscada se han tomado la justicia por su mano y perseguido a dos mujeres, también ucranianas, acusándolas de traición, a pesar de que las víctimas han sido exoneradas por las autoridades.

Tu conclusión: "No hay diferencias entre el

…   » ver todo el comentario
2 K 27
#3 argonitran
#2 Es propaganda del fascista putin, pobres rusos/ucranianos que no tienen libertad y tienen que morir por gloria y gracia de un dictadorazuelo.
1 K 21
ElenaCoures1 #4 ElenaCoures1
No habría traidores si no hubiera una invasión del fascista y criminal de Putler; ni en Ucrania ni en Rusia

#1 Pero chacho ¿Qué va a decir tu amo Putin si te lee escribir "régimen de Moscú"?
0 K 7

menéame