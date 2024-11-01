Mientras la guerra entre Ucrania y Rusia se libra en el campo de batalla, en la retaguardia ucraniana tiene lugar otra lucha encarnizada, contra los "traidores". ¿Quiénes son estos presuntos colaboradores y cómo se les sigue la pista?
| etiquetas: guerra , ucrania , rusia , colaboradores , persecución , represión
a) Rusia ha invadido Ucrania a sangre y fuego, masacrado civiles, violado, torturado y asesinado para poner fin a la independencia de Ucrania y destruír a la nación ucraniana.
b) Un grupo de civiles ucranianos de boina enroscada se han tomado la justicia por su mano y perseguido a dos mujeres, también ucranianas, acusándolas de traición, a pesar de que las víctimas han sido exoneradas por las autoridades.
Tu conclusión: "No hay diferencias entre el
… » ver todo el comentario
#1 Pero chacho ¿Qué va a decir tu amo Putin si te lee escribir "régimen de Moscú"?