Ucrania alcanza el 84% de cumplimiento del Acuerdo de Asociación con la UE

En 2025, el mayor progreso en el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del Acuerdo de Asociación se logró en las siguientes áreas: sector financiero: incremento anual del 8%, progreso general del 82%; política social y relaciones laborales: incremento anual del 7%, progreso general del 87%; aduanas: incremento anual del 5%, progreso general del 96%; agricultura: incremento anual del 5%, progreso general del 79%. Al mismo tiempo, los niveles más altos de cumplimiento de las obligaciones se registraron en las siguientes áreas
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Coño parece sacado del El Mundo Today, jajajaja, no se lo creen ni los propagandistas del MnM, jajajaja. Ojo, la noticia es cómica, por lo burda. La realidad del país (o de lo que queda) no tiene nada de gracia.
'...Mejores películas 1984...'
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