La UCO señala la "influencia" que tenía Koldo con el ministro Torres: "Consiguió que el presidente de Canarias se encargara directamente de reclamar los pagos pendientes"

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia CIvil sobre la compra de mascarillas por el Gobierno de Canarias destaca la "influencia" que tenía Koldo García con el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres: "Consiguió que el presidente de Canarias se encargara directamente de reclamar los pagos pendientes" a la trama, dice el documento, al que ha tenido acceso esta redacción.