La UCO detiene al socialista Rafael Pineda y a su mujer por la venta de una parcela de Emvisesa

Agentes de la UCO han iniciado este martes las detenciones por el pelotazo urbanístico relacionado con la parcela del Higuerón vendida a la mujer del socialista Rafael Pineda y que está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número diez de Sevilla. Entre los cinco arrestados están el propio Pineda, jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía hasta el pasado verano, su mujer y el empleado de la empresa municipal de vivienda que fue despedido de Emvisesa por su implicación en este asunto.