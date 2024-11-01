edición general
La UCO detiene al socialista Rafael Pineda y a su mujer por la venta de una parcela de Emvisesa

Agentes de la UCO han iniciado este martes las detenciones por el pelotazo urbanístico relacionado con la parcela del Higuerón vendida a la mujer del socialista Rafael Pineda y que está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número diez de Sevilla. Entre los cinco arrestados están el propio Pineda, jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía hasta el pasado verano, su mujer y el empleado de la empresa municipal de vivienda que fue despedido de Emvisesa por su implicación en este asunto.

| etiquetas: emvisesa , rafael pineda , higuerón
tronchastiles #3 tronchastiles
#2 Gracias por avisar, ya lo he modificado con la que está en pendientes, me lié comparándolas.
#2 Leon_Bocanegra
#1 has puesto el enlace a este mismo envio
MyNameIsEarl #7 MyNameIsEarl
El PSOE al talego, PP al talego, da igual cuando leas esto.
Siguen gobernando, da igual cuando les esto.
No devuelven ni el 10% de lo robado, da igual cuando leas esto.
Y tú más!! Da igual cuando leas esto. No estáis cansados?
#4 LunaTiko
Algun detenido del PP por las VPO de Valencia?? O algun Juez con vivienda ilegal?? O político con playa publica usurpada??
tronchastiles #5 tronchastiles
#4 ¡¡Y tu más!!
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
#4 Han tardado 10 años en que se produzca la detención, por si no te has dado cuenta
#8 LunaTiko
#6 Entonces confío en que en 10 años todos esos también caen?? ....
