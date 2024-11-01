La UCA cuestionó los datos de pobreza del Indec

El Observatorio de la Deuda Social Argentina aseguró que las cifras oficiales no reflejan la magnitud real del problema y pidió actualizar las canastas básicas, revisar la captación de ingresos y transparentar los efectos metodológicos sobre las series históricas. Según la UCA, un cambio en los instrumentos de captación de ingresos de la EPH permitió un mayor registro de recursos laborales y no laborales, lo que influyó en la reducción estadística de la pobreza, y condiciona la comparabilidad con series anteriores.