La UCA cuestionó los datos de pobreza del Indec

El Observatorio de la Deuda Social Argentina aseguró que las cifras oficiales no reflejan la magnitud real del problema y pidió actualizar las canastas básicas, revisar la captación de ingresos y transparentar los efectos metodológicos sobre las series históricas. Según la UCA, un cambio en los instrumentos de captación de ingresos de la EPH permitió un mayor registro de recursos laborales y no laborales, lo que influyó en la reducción estadística de la pobreza, y condiciona la comparabilidad con series anteriores.
| etiquetas: indec , pobreza , uca , cambios , argentina
Sin duda los chinos, con la ultima venta de soja 15 dolares mas barato por tonelada, si saben lo que es verdad y lo que no.
Mas de un millon de toneladas creo 15 dolares por tonelada.
Lo que sea con tal de no ir contra el relato.
… » ver todo el comentario
Menos aquí.
[0] meneame.net/m/politica/argentina-pobreza-fue-31-6-primer-semestre-ano-
www.clarin.com/economia/auh-tarjeta-alimentar-claves-reduccion-indigen
"La caída de la indigencia... responde más a la fuerte intervención del Estado, con un impacto directo no menor sobre más de 7 millones de personas, que a la política económica y a las “fuerzas del mercado”:
Este era un supuesto "triunfo" que Milei enarbolaba cómo suyo pero que no es tal...
Por eso en buenos aires la libertad avanza... Avanzó hacia atrás, perdiendo el 44% de sus votos en la provincia de buenos aires. Es más, yo creo que es que Argentina necesita ser pobre, por eso con la genial gestión de milei el riesgo país llego a 1500 el pasado 19. Y solo bajó cuando se anunció que EEUU se iba a asegurar de que Argentina seguiría siendo pobre.