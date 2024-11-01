edición general
La UCA cuestionó los datos de pobreza del Indec

El Observatorio de la Deuda Social Argentina aseguró que las cifras oficiales no reflejan la magnitud real del problema y pidió actualizar las canastas básicas, revisar la captación de ingresos y transparentar los efectos metodológicos sobre las series históricas. Según la UCA, un cambio en los instrumentos de captación de ingresos de la EPH permitió un mayor registro de recursos laborales y no laborales, lo que influyó en la reducción estadística de la pobreza, y condiciona la comparabilidad con series anteriores.

JackNorte #1 JackNorte
Si sabes algo con certeza es que la derecha y mas aun la ultraderecha siempre miente. Incluso cuando no es necesario.
JackNorte #3 JackNorte *
Cuando la propaganda te la tragas incluso cuando te mienten directamente, el criterio para decir que es verdad o mentira es bastante parcial, cuando eres un propagandista , la verdad no es lo que vendes , es otra cosa por eso las mentiras es la unica forma, pero las mentiras al final se pagan .
Sin duda los chinos, con la ultima venta de soja 15 dolares mas barato por tonelada, si saben lo que es verdad y lo que no.
Mas de un millon de toneladas creo 15 dolares por tonelada.
meroespectador #7 meroespectador
#5 Que no es ningún triunfo de las políticas de Milei, sino de los anteriores. Y que además es absolutamente contrario a lo que el pregona, pero se pone la medalla como su principal triunfo.
#8 Jacusse
#7 os la cogéis con papel de fumar algunos.

Lo que sea con tal de no ir contra el relato.
Findeton #10 Findeton
#7 Triunfo de las anteriores? Pero si tenían un 42% de pobreza.
meroespectador #11 meroespectador
#10 La AUH se creo en el 2009 y la tarjeta alimentar en el 2020, la combinación de ambas, tal y cómo dice la noticia tiene más responsabilidad en la reducción de la riqueza que el mercado y las políticas de Milei, sencillamente eso.
GEP_Gun #6 GEP_Gun
#9 Jacusse
Dato mata relato.

Menos aquí.
Findeton #2 Findeton
Curioso, baja la pobreza del 42% al 31% y en vez de publicarlo, se vota negativo [0] y se cuestionan los datos porque no interesa. Por cierto, nadie (tampoco el observatorio de esta noticia) cuestiona que la pobreza es hoy menor que cuando llegó Milei, sólo cuestionan cuánto.

[0] meneame.net/m/politica/argentina-pobreza-fue-31-6-primer-semestre-ano-
meroespectador #4 meroespectador
#2 La reducción de la pobreza en Argentina, aparte de modificar el cálculo, se debe a los subsidios (o como os gusta llamarlo "paguitas") estatales, que ni siquiera estableció Milei:

www.clarin.com/economia/auh-tarjeta-alimentar-claves-reduccion-indigen

"La caída de la indigencia... responde más a la fuerte intervención del Estado, con un impacto directo no menor sobre más de 7 millones de personas, que a la política económica y a las “fuerzas del mercado”:

Este era un supuesto "triunfo" que Milei enarbolaba cómo suyo pero que no es tal...
Findeton #5 Findeton
#4 ¿Y qué problemas tienes con que, en medio de una reducción de presupuesto, se priorice aumentar algunos subsidios para la gente más pobre?
#12 Klamp
#2 no entiendes, lo que pasa es que los argentinos quieren seguir siendo pobres,
Por eso en buenos aires la libertad avanza... Avanzó hacia atrás, perdiendo el 44% de sus votos en la provincia de buenos aires. Es más, yo creo que es que Argentina necesita ser pobre, por eso con la genial gestión de milei el riesgo país llego a 1500 el pasado 19. Y solo bajó cuando se anunció que EEUU se iba a asegurar de que Argentina seguiría siendo pobre.
