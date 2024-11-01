·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11225
clics
Escolar, Menéame y la pluralidad de los medios
5828
clics
Qué hacer si te ataca un oso: momentos de ataques captados en cámara
5202
clics
Lo que Quequé soltó en los premios de InfoLibre nadie se atrevía a decir
3772
clics
Decenas de personas rodean y fotografían en Murcia a un hombre con pelo blanco al que confundieron con Richard Gere
2854
clics
Justicia independiente, patrocina el Banco de Santander
más votadas
279
Ayuso privatiza la unidad del dolor del principal hospital público de Vallecas, que atiende a 320.000 madrileños
369
Lo que Quequé soltó en los premios de InfoLibre nadie se atrevía a decir
364
Una nueva manifestación tras la dana pide que Mazón deje las Corts
211
Una marea de personas denuncia en Madrid el "timo" de la tregua en Gaza y pide la ruptura total de relaciones con Israel
386
El equipo de Mazón pidió a Salomé Pradas que no le molestase durante la comida con Vilaplana en El Ventorro
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
15
meneos
48
clics
La UA y el CSIC publican el nuevo Atlas de la Desertificación de España y avisan: "más del 40% del suelo está degradado"
El Atlas de la UA–CSIC revela que más del 40 % de España sufre degradación del suelo. La desertificación ya afecta a millones de hectáreas
|
etiquetas
:
suelo
,
cambio climatico
,
españa
11
4
1
K
139
ciencia
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
4
1
K
139
ciencia
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
tul
habra que sacar a los españoles para meter mas macrogranjas porcinas
0
K
17
#2
enochmm
#0
¿Qué diferencia esta noticia de estas otras del mismo Atlas?
www.meneame.net/go?id=4121398
www.meneame.net/go?id=4121446
Incluyendo la que enviaste tu mismo.
1
K
22
#3
NPCMeneaMePersigue
#2
tranqui, no pasa nada grave por eso
0
K
20
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.meneame.net/go?id=4121398
www.meneame.net/go?id=4121446
Incluyendo la que enviaste tu mismo.