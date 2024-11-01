edición general
La UA y el CSIC publican el nuevo Atlas de la Desertificación de España y avisan: "más del 40% del suelo está degradado"

El Atlas de la UA–CSIC revela que más del 40 % de España sufre degradación del suelo. La desertificación ya afecta a millones de hectáreas

tul #1 tul
habra que sacar a los españoles para meter mas macrogranjas porcinas
enochmm #2 enochmm
#0 ¿Qué diferencia esta noticia de estas otras del mismo Atlas?

www.meneame.net/go?id=4121398
www.meneame.net/go?id=4121446

Incluyendo la que enviaste tu mismo.
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
#2 tranqui, no pasa nada grave por eso
