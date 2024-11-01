edición general
TVE cancela 'Cuánto, cuánto, cuánto', el concurso de Eva Soriano y Aníbal Gómez, tras dos programas emitidos

El formato ha sido suprimido de la parrilla de La 1 debido a los bajos datos de audiencia, según ha avanzando PocoPasaTV. Cuánto, cuánto, cuánto, el programa de Eva Soriano y Aníbal Gómez que se encargaba de amenizar las noches de sábado en La 1, ha sido cancelado por TVE, según ha avanzado la cuenta de Instagram PocoPasaTV y han podido confirmar varios medios de comunicación. Producido por la organización pública, Encofrados Encofrasa y El Terrat (The Mediapro Studio), el concurso solo ha contado con dos emisiones, la del 11, su estreno.......

13 comentarios
Comentarios destacados:    
user12_34 #3 user12_34
Joo, pero si llevaba solo dos programas y no estaba nada mal el formato. Ahora en TVE solo hay política, política y política
#9 Pixmac
El formato estaba pensado para otro día y en directo pero seguramente lo que peor iba en el programa era su ritmo, que los concursos deben ser más dinámicos.
#4 Nuisaint
Yo es que no puedo con Eva Soriano la verdad.
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
El primer programa contó con un 10,6% de share y 881.000 espectadores, después de que el partido de fútbol entre España y Georgia que se emitió previamente en la misma cadena alcanzara un 32,7% con 3.447.000 espectadores. Lo datos de la segunda noche fueron la mitad: un 5,1% de share y 492.000 de espectadores.
#5 Eukherio
#1 Igualmente, si no le das tiempo a un nuevo formato siempre te va a pasar igual. A La familia de la tele le dieron meses y no remontaba. A mí este tipo de maniobras siempre me parecen absurdas porque estás tirando una pasta sin darle margen.

De todas maneras, también puede ser que lo moviesen, que PocoPasaTV no suena a una fuente muy seria.
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#5 A ella yo la vi en el primer programa y no me gusto, todo muy embrollada y gesticulando mucho.
Dramaba #12 Dramaba
Pues al final eran dos. :troll:
#2 pedromoralesnn_62a8fccf7
Solo funciona la politica y Broncano
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#2 Marc Giro, Buenafuente, cachitos , a mi el que no me gusta, ni lo veo, es al cielo con ella.
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#2 Buenafuente y Marc Giro, a mi el que no me gusta es, Al cielo con Ella, ni lo veo hace tiempo y sigue en antena,
#6 Somozano
De la misma forma que T5 hizo que su audiencia solo consumiera realities y corazón, TVE solo tiene ya audiencia que quiere ver PP malo
Antipalancas21 #11 Antipalancas21
#6 A ti desde luego no te veremos, clon de Alcama.
Vini_Junior #13 Vini_Junior
Aquí lo que se lleva es la propaganda política, que es TVE, la televisión de tod@s (que sean de ultraizquierda)
