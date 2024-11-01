TVE cancela 'Cuánto, cuánto, cuánto', el concurso de Eva Soriano y Aníbal Gómez, tras dos programas emitidos

El formato ha sido suprimido de la parrilla de La 1 debido a los bajos datos de audiencia, según ha avanzando PocoPasaTV. Cuánto, cuánto, cuánto, el programa de Eva Soriano y Aníbal Gómez que se encargaba de amenizar las noches de sábado en La 1, ha sido cancelado por TVE, según ha avanzado la cuenta de Instagram PocoPasaTV y han podido confirmar varios medios de comunicación. Producido por la organización pública, Encofrados Encofrasa y El Terrat (The Mediapro Studio), el concurso solo ha contado con dos emisiones, la del 11, su estreno.......
| etiquetas: tve , cancela , concurso , cuánto , cuánto cuánto , eva soriano , anibal gomez
De todas maneras, también puede ser que lo moviesen, que PocoPasaTV no suena a una fuente muy seria.