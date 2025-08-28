edición general
Tushy Gabbard expulsó abruptamente al experto en Rusia de la CIA días después de la reunión entre Trump y Putin (ENG)

Poco después de que el presidente Trump se reuniera con el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, despidió abruptamente a un experto de la CIA que había ayudado a informar al equipo de Trump en el período previo a la reunión. Al nombrar a esta persona en un memorando la semana pasada, en el que anunciaba la revocación de las autorizaciones de seguridad de varios funcionarios de inteligencia, tanto actuales como anteriores, Gabbard parece haber identificado a un agente de la CIA que operab

#0 Has puesto "Tushy Gabbard" en el título en vez de "Tulsi Gabbard"
#2 El lapsus es muy interesante, ya sabemos en qué estaba pensando... {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}
O dices lo que Trump quiere escuchar o te democra atiza.
Al menos no la ha tirado por una ventana, como pasa en Rusia
Ahora habrá que estar atentos a lo que escribe y difundirlo
Estoy segura de que tendrá una audiencia atenta
