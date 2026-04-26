‘Turno de noche’, la película de terror con base científica del creador de ‘Parque Jurásico’: “Cuanto más documentada está una historia, más creíble resulta para el espectador”

El guion de David Koepp se apoya en hechos científicos documentados, como el comportamiento del hongo cordyceps, conocido por invadir el sistema nervioso de insectos y manipular sus acciones. Koepp explica, en declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter, que la premisa surgió tras leer sobre parásitos capaces de modificar el comportamiento de sus huéspedes: “Me pregunté qué ocurriría si una mutación permitiera que este hongo afectara a humanos. Esa idea fue el germen de la novela y la película”.