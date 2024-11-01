Turín, el juez absuelve al hombre que golpeó a su exesposa: "Debe ser comprendido" [IT]

Una sentencia destinada a discutir la pronunciada por el tribunal de Turín y motivada por el juez Paolo Gallo, que absolvió a un hombre de malos tratos a su expareja, lo condenó a sólo un año y seis meses por lesiones personales. Según el magistrado, la paliza del 28 de julio de 2022, que duró siete minutos y costó al hospital de 44 años, 90 días y la reconstrucción de su rostro con 21 placas de titanio, no habría sido un acceso injustificado a la ira, sino una efusión de la lógica de las relaciones humanas.