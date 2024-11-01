edición general
Turín, el juez absuelve al hombre que golpeó a su exesposa: "Debe ser comprendido" [IT]

Turín, el juez absuelve al hombre que golpeó a su exesposa: "Debe ser comprendido" [IT]

Una sentencia destinada a discutir la pronunciada por el tribunal de Turín y motivada por el juez Paolo Gallo, que absolvió a un hombre de malos tratos a su expareja, lo condenó a sólo un año y seis meses por lesiones personales. Según el magistrado, la paliza del 28 de julio de 2022, que duró siete minutos y costó al hospital de 44 años, 90 días y la reconstrucción de su rostro con 21 placas de titanio, no habría sido un acceso injustificado a la ira, sino una efusión de la lógica de las relaciones humanas.

Lo que Feijóo viene llamando un "divorcio duro".
Brutal. Aquí en Italia, está siendo un auténtico escándalo. Y no es para menos.

Los putos jueces y sus sesgos.
El juez enfatizó que la mujer habría destrozado n matrimonio de veinte años al comunicar la separación de una manera brutal. Por esta razón, los insultos y las amenazas (te mato, puta, no vales nada) se han definido como frases que deben entenderse en el contexto de la disolución del matrimonio, humanamente comprensible. El acusado fue considerado "sincero y persuasivo" y por lo tanto absuelto de la acusación más grave, a pesar de que el fiscal había pedido una pena de cuatro años y medio.
En todas partes cuecen habas
#Indubio_pitorreo... a la italiana.
No leí el envío, pero puede que romper el matrimonio también fuera una efusión de la lógica de las relaciones humanas y la ira posterior un agravio contra la humanidad.
