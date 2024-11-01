edición general
2 meneos
130 clics

Túnez: demolerán el hotel que habría inspirado "Star Wars"

Un icónico hotel de la capital tunecina, que se dice inspiró Star Wars, será desmantelado tras años de controversia. El Hotel du Lac, cerca del lago de Túnez, fue diseñado por el arquitecto italiano Raffaele Contigiani y construido de 1970 a 1973. Con forma de pirámide invertida y estilo brutalilista, tiene 10 plantas y más de 400 habitaciones. Abandonado por 25 años, la Compañía Árabe Libia de Inversiones Extranjeras (LAFICO) lo compró en 2011. Fue de los pocos edificios de la modernización arquitectónica de Túnez tras independizarse en 1956.

| etiquetas: túnez , demolición , hotel du lac , star wars , brutalismo , raffaele contigiani
1 1 0 K 25 cultura
1 comentarios
1 1 0 K 25 cultura
Connect #1 Connect
Sabe mal por los fans de Star Wars, pero el hotel está totalmente fuera de moda, de sostenibilidad y es feo de narices. Parece más propio de la era soviética o cualquier obra de esas megalómanas de Kim Jong Un  media
0 K 11

menéame