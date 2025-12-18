Túnel de autopista más largo del mundo se abrirá a tráfico en Xinjiang a finales de año

El túnel de autopista Tianshan Shengli, de 22,13 kilómetros, el más largo del mundo, se abrirá al tráfico a finales de este año, lo que permitirá un nuevo atajo que conectará las partes sur y norte de la región autónoma uygur de Xinjiang, en el noroeste de China. Una vez que entre en operación, el tiempo de viaje desde la capital regional de Urumqi, en el norte de las montañas Tianshan, hasta Korla, en el sur de las montañas Tianshan, se reducirá de siete horas a unas tres horas.