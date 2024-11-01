·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7125
clics
Llegó el bloqueo de la liga a Menéame
6534
clics
Pantomima full: hombre performativo
6053
clics
Europa vs. USA, quién está ganando realmente? [ENG]
3805
clics
FMHY: la mayor colección de cosas gratis de internet
4792
clics
Eclipse Solar Total de 2026 en España
más votadas
444
Bombardeo criminal en Irán: suben a 53 las niñas muertas tras un ataque contra una escuela
325
Llegó el bloqueo de la liga a Menéame
393
Un ataque israelí se cobra la vida de 40 alumnas de una escuela primaria femenina de Irán (eng)
366
Pedro, Jairo y Alberto, tres ciudadanos particulares: los pelotazos de todas las parejas conocidas de Ayuso
409
Ahora se puede decir claramente: Trump está preparando un Golpe de Estado en noviembre (ENG)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
84
clics
Tu Tele Te Espía (Y Vende Lo Que Ve)
Tu Smart TV hace capturas de pantalla de todo lo que ves cada medio segundo y envía esos datos al fabricante. Samsung, LG, Sony, Hisense, TCL... todas lo hacen.
|
etiquetas
:
televisión
,
espía
,
privacidad
6
2
0
K
78
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
2
0
K
78
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
DayOfTheTentacle
Porno...
1
K
27
#1
Supercinexin
Pues conmigo Samsung se va a hinchar de ver capturas de Mañaneros 360, Telediario 1 y La Revuelta.
Bueno y alguna películilla vieja de Stallone, Schwarzenegger o Norris en TRECE TV también se han llevao, jajaj
0
K
19
#5
Vodker
¿Todo en mayúsculas y miniatura de muñeca hinchable?
Mmmmm... me propuse no ver vídeos de esa gente.
0
K
12
#2
plutanasio
Me gustaba el s4vitar de antes.
0
K
10
#4
Uge1966
«La tele que te mira, no es tele porque tu la veas; es tele porque te ve».
0
K
10
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Bueno y alguna películilla vieja de Stallone, Schwarzenegger o Norris en TRECE TV también se han llevao, jajaj
Mmmmm... me propuse no ver vídeos de esa gente.