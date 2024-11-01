edición general
Tu Tele Te Espía (Y Vende Lo Que Ve)

Tu Tele Te Espía (Y Vende Lo Que Ve)  

Tu Smart TV hace capturas de pantalla de todo lo que ves cada medio segundo y envía esos datos al fabricante. Samsung, LG, Sony, Hisense, TCL... todas lo hacen.

Supercinexin
Pues conmigo Samsung se va a hinchar de ver capturas de Mañaneros 360, Telediario 1 y La Revuelta.

Bueno y alguna películilla vieja de Stallone, Schwarzenegger o Norris en TRECE TV también se han llevao, jajaj :troll:
Vodker
¿Todo en mayúsculas y miniatura de muñeca hinchable?
Mmmmm... me propuse no ver vídeos de esa gente.
plutanasio
Me gustaba el s4vitar de antes.
Uge1966
«La tele que te mira, no es tele porque tu la veas; es tele porque te ve». 8-D
