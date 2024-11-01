Tu edad no es un numero; es un vector

Dices que tienes 35, pero en realidad tienes 35 anos, 9 meses y 25 dias. La edad exacta importa mas de lo que crees: seguros que cambian de precio en umbrales concretos, solicitudes de visa que exigen edad al dia, dosis pediatricas que dependen de meses exactos. Esta calculadora gratuita desglosa tu edad en anos, meses, dias, horas y segundos; muestra tu signo del zodiaco, edad coreana, edad en otros planetas e hitos de vida. Todo se ejecuta en el navegador; ningun dato sale de tu dispositivo.