El TSJN confirma una condena a 8 años y 6 meses de prisión a un hombre que violó dos veces a una amiga en Pamplona

La sentencia ratificada impone al culpable más de ocho años de reclusión, una orden de alejamiento de dieciséis años y el pago de 20.000 euros, tras considerar probados dos delitos de agresión sexual en 2023 en Navarra
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Lo que dice esta sentencia es: adivina o muere.
Los jueces no son idiotas: y están obligados a absolver si existe el más mínimo atisbo de duda: in dubio, pro reo.
Sacar trocitos de la exposición de hechos de la sentencia, sin poner el fallo ni los hechos probados, huele a un tufillo que echa para atrás.
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