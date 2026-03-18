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El TSJN confirma una condena a 8 años y 6 meses de prisión a un hombre que violó dos veces a una amiga en Pamplona

El TSJN confirma una condena a 8 años y 6 meses de prisión a un hombre que violó dos veces a una amiga en Pamplona

La sentencia ratificada impone al culpable más de ocho años de reclusión, una orden de alejamiento de dieciséis años y el pago de 20.000 euros, tras considerar probados dos delitos de agresión sexual en 2023 en Navarra

| etiquetas: ley del sólo sí es sí , violación
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5 comentarios
5 1 0 K 54 actualidad
duende #1 duende
Pongo esta noticia, pero lo que preferiría haber puesto es este hilo de twitter con el análisis, pero no está permitido
threadnavigator.com/thread/2035449457014149200/

Lo que dice esta sentencia es: adivina o muere.
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DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
#1 valiente...
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LuCiLu #4 LuCiLu
#1 El "análisis" son un hilo plagado de conjeturas que no tiene ni pies ni cabeza. Hecho por un señor que ni se ha asomado a una facultad de Derecho.

Los jueces no son idiotas: y están obligados a absolver si existe el más mínimo atisbo de duda: in dubio, pro reo.

Sacar trocitos de la exposición de hechos de la sentencia, sin poner el fallo ni los hechos probados, huele a un tufillo que echa para atrás.
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strike5000 #5 strike5000
#0 La noticia en si ya ha sido enviada varias veces. www.meneame.net/story/tsjn-condena-doble-violacion-mujer-ocho-anos-med
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duende #2 duende
Juan Soto Ivar tiene un vídeo dedicado a esta sentencia
www.youtube.com/watch?v=HsBHkPEUKY4
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menéame