El TSJM confirma por segunda vez que hacer una felación a un compañero de trabajo en horario laboral es motivo de despido

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha considerado procedente el despido de un trabajador, que recibió una felación por parte de una compañera de trabajo durante la jornada laboral. Una decisión que también se produjo previamente en el caso de la mujer. Relacionada -> La Justicia avala el despido de la empleada que hizo una felación en un área de trabajo y la grabó una cámara de seguridad: meneame.net/story/justicia-avala-despido-empleada-hizo-felacion-area-t

reivaj01 #1 reivaj01
En mi empresa hay que fichar en las comidas.
8 K 84
mariKarmo #14 mariKarmo
Yo lo considero Team Building
4 K 51
#5 groucha
Fue a por trabajo y le...
2 K 33
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
asi no hay quien promocione, despues de lo que estamos leyendo con toda la caterva enchufando a fulanas en empleo publicos muchos se creen que todo el monte es jauja
1 K 21
pip #17 pip
Felación que duró cerca de 3 minutos y medio


Eso fue como salir a fumar un Fortuna.
1 K 14
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Pues tendremos que follar.
0 K 14
skaworld #7 skaworld
#2 Tampoco te vengas arriba, basta con que cuando veas a un compañero agobiado, le eches una mano
0 K 12
frankiegth #4 frankiegth *
#0. La estocada final a la industria del p. :troll:
0 K 13
XtrMnIO #16 XtrMnIO *
Ai es a un compañero mal, y si es al jefe bien, no? Pues no veo yo comidas de nabo, huevos y ojal a managers y encima les promocionan...
0 K 13
unlugar #23 unlugar
¿Hablamos de sentido literal o figurado?
0 K 11
Doisneau #11 Doisneau *
Vosotros reiros, pero se acaban de cargar el ascensor social
0 K 11
antesdarle #22 antesdarle
Si estaban en su pausa del cigarro no veo el problema, el problema sería que se hubiera encendido un cigarro después. Eso sí que sería abusar :troll:
0 K 10
Javi_Pina #3 Javi_Pina
Pero si estaban en sus 15 minutos de descanso, o de merienda
0 K 10
MoñecoTeDrapo #12 MoñecoTeDrapo
lo que se sanciona es que se realice en el tiempo de trabajo y en lugar de tránsito público
0 K 10
#15 Cuchifrito
#12 La pausa visual joder, no ven que el ponía los ojos en blanco y ella los tenía cerrados?
0 K 11
elgranpilaf #10 elgranpilaf
Yo quiero compañeras así
0 K 10
Asimismov #19 Asimismov
#10 ahora está desempleada.
0 K 12
Nitanmal #8 Nitanmal
¿Pero no se supone que es la única manera de que te den un ascenso? ¿En que quedamos?
0 K 10
#24 BurraPeideira_
#8 Para que te asciendan tendrás que chupársela al jefe...
0 K 10
#18 pepecarvalho68
El cunilingus no hay jurisprudencia social, solo penal...para qeu veíais que sigue habiendo discriminación (¿positiva o negativa?) hacia la mujer
0 K 9
hazardum #13 hazardum
A ver, cuando el hambre aprieta...., pero joder hacerlo en un lugar donde hay de transito y con cámaras de seguridad, no habrá sitios mejores y mas privados almas de cántaro.
0 K 8
#20 trasparente
Además ensuciaron las instalaciones de la empresa. O no.
0 K 8
#21 Pepis
A seguir teletrabajando. Yo con estas leyes no vuelvo a la oficina.
0 K 6

