El TSJM confirma por segunda vez que hacer una felación a un compañero de trabajo en horario laboral es motivo de despido

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha considerado procedente el despido de un trabajador, que recibió una felación por parte de una compañera de trabajo durante la jornada laboral. Una decisión que también se produjo previamente en el caso de la mujer.
Eso fue como salir a fumar un Fortuna.