·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6238
clics
La epidemia silenciosa que está acabando con el amor
5185
clics
La portada de Lecturas que puede servir como prueba para que Ayuso acabe pagando por los delitos de su novio
5235
clics
Portadas incómodas de álbumes cristianos con títulos hilarantemente erróneos (ENG)
6607
clics
Tenso intercambio de diplomático chino con oficial israelí en el foro de Xiangshan
4674
clics
Magistral Joaquín Reyes ante Soto Ivars "Cancelación: antes había un consenso: ser racista está mal"
más votadas
526
La Fundación Gates premia a Pedro Sánchez por su contribución al desarrollo sostenible
394
Kirian, tras superar otro linfoma: “La sanidad pública me ha dado la vida dos veces; estoy encantado de pagar el 47% de IRPF”
434
Sánchez en la conferencia sobre Palestina en la ONU: “Es un acto de rebeldía moral ante la indiferencia y ante el olvido”
399
Ayuso descubre horrorizada que la kale borroka, además de España, controla los gobiernos de Reino Unido, Francia y Portugal
443
A Trump le falla la estrategia: su subida de aranceles a la UE hace que el 26% de los europeos rechace los productos de EEUU
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
58
clics
El TSJ de Cataluña considera dimisión y no despido pedir por Whatsapp a la empresa que te arreglen "los papeles del despido"
Entiende el TSJ que ha existido una clara voluntad de terminar el contrato por parte de la trabajadora y, por tanto, descarta que estemos ante un despido.
|
etiquetas
:
derecho
,
laboral
,
empleo
3
1
1
K
36
actualidad
14 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
1
K
36
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Garbns
Sincro somos un equipo que desarrolla soluciones de negocio por y para
personas
IAs
vaya tela con el redactado.
PD: la trabajadora no parece que tenga muchas luces...
4
K
53
#2
BlackDog
#1
(cita textual del mensaje): «hola, no estoy dacuerdo con las normas de la empresa mi preparas los papeles de espido e tengo cargos de me si hijos»
Me ha matado, no entiendo nada
1
K
18
#8
Xenófanes
#2
¿Que tiene que hacerse cargo de sus hijos o algo así? Entiendo que pedía poder conciliar.
0
K
11
#12
BlackDog
#8
yo creo que quería contratar a Espido Freire para hacerse cargo de sus hijos mientras ella trabajaba, y claro la empresa entendió papeles de despido, esta claro que fue despido improcedente.
2
K
30
#14
ldoes
#13
En la sentencia tampoco pone que los firmase. En principio tampoco es necesario firmar nada en una baja voluntaria, cualquier medio que deje constancia, como un whatsapp, es suficiente. La baja voluntaria en este caso es ese whatsapp.
0
K
8
#10
DayOfTheTentacle
#9
pues eso
0
K
7
#3
lobotomico2
Escribe que ella no quiere seguir en la empresa.
Le dicen que vale, que le mandan los papeles de baja voluntaria.
Los firma.
Pero es un escandalo que no se considere despido.
0
K
7
#5
Veelicus
#3
El tema es cuales son esas normal, que entiendo que han cambiado porque si no no habria por donde cogerlo.
Si las normas que han cambiado son del tipo horas de trabajo, sueldo, o similares si puedes irte de la empresa y que se considere un despido, pero claro, para ello tienes que indicarlo claramente en la carta y no mediante un whatsup chusquero
2
K
33
#11
ldoes
#3
Un par de matizaciones:
Escribe que quiere los papeles del despido
Le dicen que vale, que le mandan los papeles de baja voluntaria.
Los recibe
Si tenemos en cuenta que la doctrina del supremo es que
la dimisión del trabajador ha de ser el resultado de una voluntad clara, concreta, consciente, firme e inequívoca de dar por terminada la relación laboral
, no voy a decir que sea escandaloso pero sí es una sentencia interesante.
0
K
8
#13
lobotomico2
#11
Le contestan: "aqui te mandamos los papeles de la baja voluntaria"
Falta informacion de si ella firmo esos papeles.
No se, no encuentro la sentencia y solo habla de ello este medio.
0
K
7
#4
DayOfTheTentacle
*
Podría faltar información.
Invento eh? Por ejemplo el jefe le ha dicho "se acabo el teletrabajo pq si y si no te echo" y ella contesta que no está de acuerdo con las condiciones de la empresa y que le mande los papeles del despido. Y el otro le cuela la dimisión pq no entiende bién el idioma.
0
K
7
#6
lobotomico2
*
#4
Sigue siendo baja voluntaria, no?
O le podia denunciar por cambio en las condiciones del contrato.
En cualquier caso, son suposiciones.
1
K
19
#7
DayOfTheTentacle
#6
si dice que acepta las condiciones o la echa pues ella dice que no las acepta y que vale, que la eche.
0
K
7
#9
lobotomico2
#7
No lo veo, los abogados no dicen eso.
Los abogados alegan:
"en ningún momento solicitó de manera clara y expresa la baja voluntaria en el WhatsApp que envió la trabajadora a la empresa"
0
K
7
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
personasIAs vaya tela con el redactado.
PD: la trabajadora no parece que tenga muchas luces...
Me ha matado, no entiendo nada
Le dicen que vale, que le mandan los papeles de baja voluntaria.
Los firma.
Pero es un escandalo que no se considere despido.
Si las normas que han cambiado son del tipo horas de trabajo, sueldo, o similares si puedes irte de la empresa y que se considere un despido, pero claro, para ello tienes que indicarlo claramente en la carta y no mediante un whatsup chusquero
Escribe que quiere los papeles del despido
Le dicen que vale, que le mandan los papeles de baja voluntaria.
Los recibe
Si tenemos en cuenta que la doctrina del supremo es que la dimisión del trabajador ha de ser el resultado de una voluntad clara, concreta, consciente, firme e inequívoca de dar por terminada la relación laboral, no voy a decir que sea escandaloso pero sí es una sentencia interesante.
Falta informacion de si ella firmo esos papeles.
No se, no encuentro la sentencia y solo habla de ello este medio.
Invento eh? Por ejemplo el jefe le ha dicho "se acabo el teletrabajo pq si y si no te echo" y ella contesta que no está de acuerdo con las condiciones de la empresa y que le mande los papeles del despido. Y el otro le cuela la dimisión pq no entiende bién el idioma.
O le podia denunciar por cambio en las condiciones del contrato.
En cualquier caso, son suposiciones.
Los abogados alegan:
"en ningún momento solicitó de manera clara y expresa la baja voluntaria en el WhatsApp que envió la trabajadora a la empresa"