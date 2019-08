El TS deja sin convenio a miles de trabajadores de ayuntamientos

El TS acaba de cambiar 180º su doctrina y ahora dice que no, que los ayuntamientos que no tengan convenio propio no tienen porque aplicar los convenios sectoriales. O sea que sencillamente acaban de dejar sin ningún tipo de convenio colectivo a miles de trabajadores que forman parte del personal laboral de ayuntamientos sin convenio propio. Quedarse sin convenio supone que las normas mínimas sean solo las del ET: el salario el SMI, jornadas de 40 horas de promedio, sin moscosos, vacaciones de 30 días naturales, etc.