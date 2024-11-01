·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9039
clics
Franceses en su línea… xd
7912
clics
Mapa de densidad de población de la UE [ENG]
7238
clics
Hace 16 años un estudiante de Barcelona buscaba una forma fácil de editar PDFs. La web que creó es una de las más vistas de internet
6364
clics
Se revela la foto secreta de Epstein de una cena «salvaje» con titanes de la tecnología como Musk o Zuckerberg (Eng)
5839
clics
Resultados Elecciones Aragón 2026 | Votos, escaños y mayorías
más votadas
612
Trump acusado de estar implicado en la muerte de Epstein en un explosivo correo electrónico enviado al FBI, según revelan los documentos (Eng)
331
Las supervivientes de Epstein publican un anuncio el domingo del Super Bowl pidiendo a la fiscal general Pam Bondi que revele la verdad. [ENG]
391
El socialista António José Seguro derrota en las elecciones presidenciales de Portugal al populista André Ventura
364
El PP de Ayuso activa la maquinaria mediática para desacreditar a la denunciante del caso Móstoles
674
"¿Sabes dónde vivimos? Esto es España": el escándalo de las VPO de Alicante resume todos los males de la vivienda
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
40
clics
‘Trumpeconomics’, reacciones frente a la decadencia imperial
El republicano utilizará las tensiones geopolíticas para camuflar el declive de los Estados Unidos frente a China.
|
etiquetas
:
trump
,
decadencia
,
geopolítica
,
trumpeconomics
5
1
0
K
52
actualidad
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
52
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
PerritaPiloto
Es que ni siquiera es respecto a China. El declive es respecto a si mismos. Si te comparas con el que lo hace mejor y no lo haces tan bien pues claro que hay un declive, pero es una comparación falaz. Se podría decir que pierdes la carrera respecto a ellos pero no un declive. Comparándose con uno mismo y perdiendo en muchos aspectos es una foto diferente.
0
K
8
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente