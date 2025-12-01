Trump valora los próximos pasos en Venezuela en una reunión con su equipo

En su llamada telefónica del 21 de noviembre, el presidente estadounidense había dado a Maduro hasta el viernes pasado para dejar el poder, según la agencia Reuters. La tensión se encuentra en máximos desde hace días ante la posibilidad de que el republicano opte por dar órdenes para atacar objetivos dentro del país sudamericano. Maduro pidió entre sus condiciones amnistía para él y para su familia, el fin de las sanciones internacionales que le castigan a él y a un centenar de altos cargos venezolanos, y la retirada de los cargos ante el TI.