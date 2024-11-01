edición general
"Trump va a utilizar el poderío militar de EE.UU. como amenaza para influir en las decisiones de los gobiernos latinoamericanos"

Hay tal vez dos formas básicas de considerar desde un punto de vista histórico la operación militar que Estados Unidos realizó el sábado en Venezuela para detener al presidente Nicolás Maduro. Una posibilidad sería asumir que lo ocurrido es apenas el último capítulo de una larga historia de intervenciones de Washington en América Latina. Pero ese ataque militar relámpago en Sudamérica también puede verse como algo inédito en la región, al menos durante décadas, sostiene el historiador estadounidense Alan McPherson.

#4 #3 es la bbc, miente por defecto para blanquear el terrorismo anglo, deberian prohibir este medio en la ue.
XtrMnIO #1 XtrMnIO
Antes era con "operaciones encubiertas" y ahora es amenazas directas.

USA es un peligro para la estabilidad mundial.
EldelaPepi #10 EldelaPepi
#1
Lo ha sido desde que existe.
alfre2 #3 alfre2
Quitas la última palabra del titular y gana en precisión.
tul #4 tul
#3 es la bbc, miente por defecto para blanquear el terrorismo anglo, deberian prohibir este medio en la ue.
Fj_Bs #7 Fj_Bs
#4 Concretamente, la cadena británica ha instado a sus trabajadores a usar la palabra «capturado» o «incautado» en lugar de «secuestrado». lo que hicieron a Maduro , no me interesa lo que escriban
#5 rogerillu
Cuando influir en las elecciones por Twitter o usando los medios de comunicación no acaba de funcionar, pues…
#6 concentrado
Los Latinoamericanos y los que no son Latinoamericanos.
#2 daniMate *
Volvemos a los 80 y 90 pero sin el contrapoder de la URSS y Europa es un títere
Ancha es Castilla América.
Imag0 #8 Imag0
Todos deben inclinarse ante el emperador y la especia debe fluir, siempre debe fluir.
#9 laruladelnorte
Si escuchas la conferencia de prensa del sábado, ni una sola vez mencionaron la palabra "democracia" o "elecciones". Hablaron de una transición segura y adecuada, sea lo que sea que eso signifique. Y dijeron que sería tan bueno para los venezolanos como para los estadounidenses. Quizás.
La única prioridad de la que habló el propio presidente fue proteger el petróleo y transferirlo a las compañías petroleras estadounidenses.

Ese es el objetivo allá donde van a imponer "su"democracia,esquilmar la riqueza del país y poner un títere en el gobierno afín a sus intereses.
