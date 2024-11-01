¿Trump socialista?: la reacción de conservadores de EE.UU. a la compra de acciones de compañías privadas por parte del gobierno

Donald Trump está metiendo al gobierno de Estados Unidos en el negocio de los chips de computadora. El viernes, el presidente anunció que el gobierno federal adquirirá 10% de las acciones de Intel, la empresa en la lista de Fortune 500 que es una de las mayores fabricantes de semiconductores en EE.UU. Además dio indicios de que el gobierno no habría terminado de añadir más activos a su portafolio. "Haré este tipo de negocios para nuestro país todo el tiempo", escribió en su red social, Truth Social. "También ayudaré a esas compañías ...