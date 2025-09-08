edición general
Trump, satisfecho por la cancelación de un homenaje a Tom Hanks: “No necesitamos que personas destructivas reciban premios”

West Point, la principal academia militar de EE UU, ha decidido cancelar la ceremonia de entrega de su premio de honor al actor, pero se desconoce si finalmente recibirá el galardón

Ratoncolorao #1 Ratoncolorao
"Personas destructivas, caca, culo, pedo, pis"... habla como si se dirigiera a oligogrénicos y, vistos sus resultados electorales, seguramente hace bien
Eibi6 #3 Eibi6
Con la cantidad de cosas patrioteras como Salvar Al Soldado Ryan o Hermanos de Sangre en las que participó Tom Hanks tiene huevos que Trump lo pinte poco menos que de traidor
#2 Kuruñes3.0
El seguirá siendo Forrest Gump, el mejor puto soldado que han dado los EEUU, y más listo que el presidente actual.
#6 Pixmac
¿Alguien cree que Trump no ha estado detrás de la cancelación? Se hace el inocente pero es fácil imaginar lo que ha pasado.
#5 pirat
El rechazo mostrado por ciertos personajes es un elogio.
#4 luckyy
Menudo imbécil de presidente que han votado. Y además pederasta
