Trump revoca la protección del servicio secreto en Kamala Harris

El presidente deja sin garantías de protección a su antigua rival política, al igual que ha hecho ya con Joe Biden

| etiquetas: trump , kamala harris
1 comentarios
xeldom #1 xeldom
Y a John Bolton, su ex secretario de Defensa.
